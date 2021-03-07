В детских садах Нью-Йорка планируют ввести уроки полового образования

О разнице полов нью-йоркским детям будут рассказывать в детском саду. Фото: Shutterstock

Сенатор-демократ Самра Брук внесла на рассмотрение законопроект, который гарантирует, что все дети, посещающие детские сады и школы штата Нью-Йорк, «получат всестороннее половое воспитание».

Пока что лишь в государственных школах Нью-Йорка уроки сексуального воспитания входят в учебную программу на уровнях, определяемых самими учебными заведениями.

Теперь же предлагается сделать это обязательным и стандартным для всех школ и всех детских садов.

Предполагается, что уже ко второму классу средней школы дети должны будут знать о репродуктивной функции человека, уметь перечислять названия частей тела, включая гениталии, уметь обсуждать различные способы выражения людьми своего пола и знать о гендерно-ролевых стереотипах.

Программа курса требует, чтобы ученики средних школ умели описывать, как правильно пользоваться презервативами, определять различия между вагинальным, оральным и анальным сексом и знать максимально возможное количество методов безопасных и эффективных способов контрацепции.

Учитывая то, что Нью-Йорк является многолетней цитаделью американской Демократической партии, у законопроекта есть все шансы быть беспрепятственно принятым.