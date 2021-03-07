Ну что, опять блат? В детский «Голос» пришла дочь барда Трофима и взбудоражила публику

Елизавета Трофимова — младший ребенок барда Трофима Фото: Кадр видео

Кажется, создатели проекта «Голос» нащупали ключ к успеху у аудитории. Качественным звуком и красивой картинкой теперь никого не удивишь. Нужен резонанс, хайп, скандал и интрига! ЧП с победой Микеллы Абрамовой, дочери Алсу, в детской версии шоу будто открыло ящик Пандоры.

В конце прошлого года в «Голос-9» пришла Александра Будникова — дочь Будникова, ведущего программы «Доброе утро» Первого канала. Что, конечно, вызвало бурю негодования. И разговоры о блате внутри проекта. Девушка выбыла на стадии нокаутов, и только после этого шум поутих.

И вот — опять. Совершенно случайным образом в восьмом сезоне детского «Голоса» возникла снова дочь звезды. Елизавета Трофимова — младший ребенок барда Трофима (Сергей Трофимов). Артиста, который, прямо скажем, никакого отношения к шоу-бизнесу не имеет, но взыскательную публику это не волнует. Сразу после того, как 12-летняя девочка довольно уверенно прошла слепые прослушивания, ее тут же начали хейтить.

Сергей Трофимов Фото: Кадр видео

Хотя в этот раз создатели шоу решили выйти к зрителям с открытыми картами. Во-первых, в группе поддержки девочки помимо собаки и подруг с самого начала присутствовал Трофим (в темных очках и кепке ICON). Во-вторых, сразу после исполнения песни Стиви Уандера Overjoyed, в ходе которого к Елизавете повернулись трое наставников, Егор Крид назвал вокал Трофимовой «америкаризированным», а Дмитрий Нагиев впервые вышел на сцену во время слепых прослушиваний (обычно он находится в waiting room), обнял Елизавету и объяснил, в чем нюанс.

— Дело в том, что вы видите эту прекрасную девушку впервые, — сказал Нагиев. — Кем она вам приходится? Вы ее до этого не видели, да? Когда первым повернулся Вася, я решил, что выйду и скажу. Она — дочка Сережи Трофимова. И вы поворачиваетесь втроем. И как нам опять доказать, что мы повернулись, потому что это талантливый человек?

— Могу поделиться опытом, дядь Дим, — взял слово Баста, в команде которого как раз и выступала недавно дочь ведущего Первого канала.

В группе поддержки девочки помимо собаки и подруг с самого начала присутствовал Трофим Фото: Кадр видео

Но Нагиев продолжил, что сделало ситуацию максимально неловкой и утрированной.

— Сережа Трофимов даже оттуда ни разу не вылез! — подчеркнул ведущий. — Стеснялся даже из тени выйти, а не то, чтобы подойти к кому-то и просто сказать: «Вот моя дочь сейчас пойдет». «Так что, повернуться?». «Нет, нет, я просто предупреждаю». Он даже боится выйти из тени, чтобы, не дай Бог, кто-то что-то подумал. Я вам отвечаю за то, что эти люди повернулись на талант.

— Талантливые дети известных родителей — это точно не ваша вина, — сказал Баста. — Нужно спокойно заниматься своим делом. Как отец могу сказать: если б у меня было возможность помочь дочке, я бы сделал это галантно, изящно, не унижая достоинство. Классное исполнение, классная песня!

Однако подробный разбор ситуации в эфире никак не повлиял на мнение публики. Что лишний раз подтверждает аксиому: не надо держать зрителя за дурака, он во всем прекрасно разберется сам. В данном случае так и вышло. Отклики на выступление девочки сугубо положительные (откройте видеоролик в Youtube):

«Устроили клоунаду, пытаясь выкарабкаться из грязи прошлого сезона. Девочка безумно талантлива! Я заслушалась!»

«Лободу аж прижало к креслу, когда Нагиев сказал, что это дочка Трофима)) "Шо опять?!", - подумала Света»

«Ну и что, дочка Трофимова, девочка поет восхитительно, заслушался!»

«Мой фаворит!) Красивая, умная девочка с прекрасным голосом) Достойное выступление!!!»

«Трофим, скромный и порядочный человек! Дочь, спела очень достойно! И я думаю, что никто не будет цепляться к этой теме! Нагиев...конечно выдал...»

«Если человек талантлив, всем плевать, кто его родители. Хейтят не из-за родителей, а из-за наглости и сватовства, когда бездарностей проталкивают из-за денег и связей. Девочка молодец, талантливая, скромная, воспитанная!»

«Нет, ну с Абрамовой тут вообще не корректно сравнивать. Искренне надеюсь, что у неё не будет такого хейта. Она на 100% достойна!»

«Эта девчонка с шикарным вокалом, про блат вообще не нужно и думать»

«Капец у неё тембр кайфовый, как музыкант с большим опытом и тонким слухом говорю: умничка!!»

«Голос.Дети», Первый, пятница, 21.30