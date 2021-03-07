Анфиса Резцова - Большунову: А ты не расслабляйся, ты же знаешь, что норвежцы такие

Александр Большунов пришел вторым из-за сломанной лыжной палки. Фото: REUTERS

Россиянин Александр Большунов первым выкатил на финишную прямую гонки, но справа вплотную попытался проскользнуть норвежец Йоханнес Клебо, после контакта с которым у нашего лыжника сломалась палка. В результате Саша финишировал лишь третьим. Наши подали протест, и после почти часовых совещаний Клебо дисквалифицировали. Золото присудили другому норвежцу Иверсену, а Большунов остался с серебром, которое так и не стал надевать на шею в момент награждения. Прокомментировать этот скандальный эпизод, который еще долго будет обсуждаться в спортивном мире, мы попросили трехкратную олимпийскую чемпионку по лыжам и биатлону Анфису Резцову.

- Я не смотрела гонку в прямом эфире, проводила детские соревнования в Подмосковье, но все уже видела в новостях. Как Губерниев опять понтит, орет на всю вселенную. Откровенно говоря, ну, наказали Клебо за то, что он ему помешал. Но палку он ему не ломал. Раздули незнамо как, что Большунов должен победить. И все тут. Клебо наказали за это, что он помешал Большунову. Второй норвежец, который стал первым, он же не мешал Большунову. Он спокойно проехал по параллельной лыжне – и вперед. И то, что шли разговоры, что нужно обоим «золото» дать, я считаю, что это неправильно. В моей карьере не было такого, чтобы двоим золото давали.

Заслуженный мастер спорта СССР, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова Фото: Евгения ГУСЕВА

- Однажды Веденину и норвежцу дали, когда он у того носок ботинка выиграл. Но тогда на трибуне сидел король Норвегии…

- Я хочу сказать, что в лыжах это не практикуется. Да, Клебо помешал. Но это гонка, они друг другу мешают. В целом Саша неправильно повел себя сегодня и на награждении. Он опустил голову на пьедестале, поник, показывая, что вы неправильно со мной поступили, я должен был золото получить. И то, что он не поздравил соперников своих с первым и третьими местом, тоже неправильно. Получается, что он такой обиженный, все ему обязаны. Клебо убрали с первого места. И все. Ты второй. А тот норвежец заслуженно первый, который был вторым. Все нормально, все на своих местах.

- В ваши времена не было таких драматических развязок?

- Я не помню. А вот недавно Большунов с финном разборки устроил, после чего его тоже убрали. Тогда я была на Сашиной стороне, я не про тот момент, когда уже он врезался в финна после финиша, а про тот, когда финн его на трассе подрезал. Я бы тоже по спине шибанула финну палкой, чтобы не мешал. Уважай соперников. Или введите в правила, что нельзя за 50 метров до финиша уходить со своего коридора. Не прыгайте перед глазами у других. И не мешайте друг другу. А то, что было сегодня, я не помню в своей практике. Мне кажется, раньше у нас спортсмены более уважительными друг к другу были, чем сейчас.

- Клебо вроде подошел, похлопал Большунова по спине. Типа, извинился. Но Саша даже не прореагировал.

- У них такая разборка. Давайте еще за эстафету Клебо дисквалифицируем. В эстафете он откровенно ждал Большунова. А потом устроил финишное шоу. Сегодня Саша мог бы тоже так поступить, если бы шел впереди. Но Клебо был рядом и стал обходить его на финише. А ты не расслабляйся, ты же знаешь, что норвежцы такие.

- Большунову тяжело сражаться в одиночку.

- Да, норвежцы постоянно находятся рядышком. И втроем, и вчетвером, и впятером. Они всегда компанией, не бросают друг друга. Саша один. А что делать? Ребята наши немножко послабее. Не поддерживают его в таких ситуациях. Но то, что такое окончательное решение приняли, это, наверное, правильно. Остальное было бы вне правил.

Лыжные виды спорта. Чемпионат мира. Оберстдорф (Германия), 7 марта

Лыжные гонки. Мужчины. 50 км (К). 1. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 2:10.52,9. 2. Александр Большунов (Федерация лыжных гонок России) – отставание 0,7. 3. Симен Крюгер (Норвегия) – + 8,2… 14. Алексей Червоткин – + 2.03,0. 15. Илья Семиков – + 2.27,5… 19. Евгений Белов (все – Федерация лыжных гонок России) – + 2.57,0.