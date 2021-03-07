«Дом для друга»: жители Якутска построили 135 теплых будок, чтобы спасти бездомных животных от морозов

Два года назад волонтеры запустили акцию «Дом для друга» Фото: предоставлено Молодежной администрации Якутска

Статья вошла в число отмеченных материалов на конкурсе «Лапа дружбы», который провел портал Открытые НКО при поддержке «Комсомольской правды».

Когда есть крыша над головой, теплая подстилка и добрые люди рядом – пережить можно самые лютые морозы. От них в суровую якутскую зиму (температура здесь может доходить до -54 градусов!) больше всего страдают бездомные животные. Многие из них ночуют под многоквартирными жилыми домами, которые стоят на сваях, рядом с теплотрассой, или, к сожалению, замерзают заживо.

— В нашем городе нет приютов для собак. Действует только единственный Пункт передержки безнадзорных животных на улице Очиченко, 57, где содержится около 200 собак, — рассказывают в Молодежной администрации Якутска. — Сотрудники Пункта занимаются отловом животных, стерилизуют их, вакцинируют, чипируют и отпускают их на волю. Также здесь пожизненно содержатся агрессивные собаки, нападавшие на людей.

Для бездомных животных этот пункт – настоящий «спасательный круг», возможность пережить холодную зиму, а для кого-то — даже найти себе новый дом. Но самому пункту передержки тоже нужна помощь: не хватает финансирования, чтобы полноценно содержать собак.

Фото: предоставлено Молодежной администрации Якутска

Тогда на помощь животным пришли горожане. Два года назад волонтеры запустили акцию «Дом для друга» — любой житель Якутска мог построить теплую будку для барбоскиных и передать ее в пункт передержки. Ребята из молодежной администрации и сами смастерили собачий домик, сняли все это дело на видео – так сказать, показали пример.

Фото: предоставлено Молодежной администрации Якутска

Оказалось, что якутяне, мастера на все руки! Одну за другой в пункт передержки приносили новые будки: красивые, яркие, а главное – теплые. К акции присоединились школы, больницы, даже чиновники – например, будки изготовили сотрудники УправленияФедерального казначейства по Республике Саха (Якутия) и регионального министерства образования. А еще целые предприятия – банки, агентства недвижимости, энергетики, клининговые компании, авиакомпания и многие другие. В итоге за два года у бездомных животных появилось 135 новых будок и 69 лежаков.