Потерять 100 килограммов, стать бодибилдером и выйти замуж: как пензенский проект «Армия похудения» меняет фигуры и жизни людей

Марина Богомолова - генерал «Армии похудения» Фото: АНО «Культ тела»

Все началось с молодой мамы, которая хотела стать … мисс бикини. Своей (на первый взгляд) сумасшедшей мечтой она знала с кем поделиться, с другом, для которого ЗОЖ – образ жизни, Евгением Титковым.

Правда, спорт и правильное питание тогда еще не были его «работой», Евгений трудился в самых разных сферах – от маркетинга до продюсирования. Разговор со знакомой натолкнул его на мысль, сколько людей живут с той же проблемой, что и его подруга – хотят изменить свое тело, но не знают как. Кто-то из них даже ходит в спортзал, но из-за отсутствия комплексного подхода (питание, мотивация и правильные тренировки) достичь цели не может. А кто-то из-за лишнего веса просто стесняется пойти в зал.

Так пять с половиной лет назад родилась идея создать сообщество профессионалов, не только фитнес-тренеров, но и диетологов, психологов, которые будут работать на одну цель – помочь человеку сбросить вес и стать здоровым. Проект назвали «Культ тела», как и новую общественную организацию. А потом программа трансформировалась в полноценное реалити-шоу:

— Наш проект – это единственная в мире Армия похудения. Здесь есть строевая подготовка, физические занятия, работа с психологом и диетологом, испытания для тела и духа, работа с коллективом и жесткая дисциплина. Теряя килограммы, курсанты получают звания: майор, подполковник, генерал похудения, — рассказал Евгений Титков порталу Открытые НКО.

Чем больше процент сброшенного веса, тем выше звание участника Фото: АНО «Культ тела»

Проект помогает участникам выйти из зоны комфорта Фото: АНО «Культ тела»

Чем больше процент сброшенного веса, тем выше звание.

— Конечно, звание – это часть приза, но главный приз – это стройное здоровое тело. Мы доказываем, что похудеть можно без «волшебных таблеток» или операций, а еще – что ЗОЖ действительно меняет жизнь, наши герои тому доказательство, -добавил Евгений.

«Теперь вы все АНО»

Каждый сезон реалити-проекта длится по 5-6 месяцев. Командные испытания духа, тренировки в зале, взаимоотношения курсантов — все это снимает команда операторов. Всё по-настоящему, только один дубль, на постановку нет ни времени, ни желания. Зритель видит и слезы, и победы участников – все они реальны. На второй месяц в полугодовалой службе люди забывают про камеры. Чтобы человек поверил в себя, ему дают возможность… удивиться своим возможностям:

— Мы придумываем такие испытания, чтобы вывести курсанта из зоны комфорта. Например, победительница третьего сезона проекта Юлия Развозжаева всю свою жизнь боялась воды, в проекте ей сложнее всего далось испытание в бассейне, но она справилась. Другая участница, Альбина Алешкина, преодолела страх перед мадагарскарскими тараканами и выиграла в зарубе с кишащей опарышами тарелкой, первой достав монету со дна,- вспоминает автор проекта. Кто-то впервые в жизни шагал со страховкой в пропасть. Другие впервые пошли в поход с палатками. Офицерам пришлось командовать, а курсантам – подчиняться. А в жизни это могли быть домохозяйка и предприниматель. Все – как в реальной армии.

Каждый сезон реалити-проекта длится по 5-6 месяцев Фото: АНО «Культ тела»

Весь проект, включая съемку, монтаж, продвижение в соцсетях и на телевидении, держится на энтузиазме группы общественников. У них нет грантов, но с ростом популярности «Культа тела» стали появляться спонсоры. Благодаря этому удается делать выездные испытания:

— Финал сезона проходит на Кавказе (Пятигорск, Адыгея, Абхазия). Это десятидневная оздоровительная экстремальная программа. Герои оказываются вне цивилизации, в горах. В 2020 году, к примеру, похудевшим юристам, домохозяйкам и бизнесменам пришлось ночевать в сугробах Абхазии, без палаток, среди следов диких зверей, в минус 15 градусов. В сопровождении профессионального инструктора все прошло прекрасно, никто из офицеров похудения не заболел, — рассказал Евгений. – Для чего это и зачем? А как по-другому ощутить вкус жизни? Как ее в принципе увидеть – за пределами твоего офиса или дома.

В 2019 году одна из пензенских строительных компаний предложила разыграть в финале проекта квартиру. Ключи от новостройки выиграла Юлия Развозжаева, которая похудела на 35 килограммов за 6 месяцев. Теперь Юлия – подполковник «Армии похудения». Она, как и другие бывшие участники, стала наставником новобранцев. Так что фраза, которую на сборах повторяет генерал «Армии похудения», Марина Богомолова: «Теперь вы все АНО», — как раз про то, что все участники становятся одной большой командой.

Марина Богомолова играла в КВН в команде с Павлом Волей. Фото: АНО «Культ тела»

А теперь Марина — генерал Армии похудения. Фото: АНО «Культ тела»

Звание генерала она заслужила по праву – минус 100 килограммов за два года.

— Марина Богомолова — одна из самых харизматичных «толстушек» страны. Ее популярность началась еще в 90-х, когда в составе команды КВН «Валеон Дассон» Марина покоряла Высшую лигу. Вместе с Павлом Волей она стала одним из самых ярких игроков команды. В конкурсах капитанов она имела особый «вес», в свое время одержала победу над Вадимом Галыгиным. Марину всегда звали «покорять Москву», однако Богомолова выбрала личную жизнь и осталась жить в провинции,- рассказал Евгений.

В «Армии» Марина показала, что умеет не только шутить, из нее вышел настоящий «суровый генерал», иногда даже срывающий голос в крик.

— Здесь все по-настоящему, поэтому некоторые курсанты не доходят до дембеля, — продолжил автор проекта «Культ тела. Армия похудения».

«Два сына полка»

Лозунгом «Армии похудения» стала фраза «Проект, который меняет жизнь» и тут ни грамма преувеличения. Потому что выпускники получают не только новую фигуру. У кого-то, как у Евгения Григорова, трансформация тела приводит к трансформации души: Евгений после проекта занялся благотворительностью, он помогает ребятам из детских домов, причем не просто собирает вещи, а запустил целый благотворительный проект.

Еще одна участница проекта, Мария Лукьянина, дотренировалась до второго места (это за полгода!) Кубка городов России по фитнесу и бодибилдингу NABBA, хотя до проекта со спортом была в нестабильных отношениях, любила побаловать себя печеньем и не так давно стала мамой. Своей трансформацией Маша захотела доказать всем девушкам, что даже тренируясь 3-4 раза в неделю, но в правильной команде во главе с Мистером Вселенная по бодибилдингу Алексеем Нетесановым, можно слепить из «обычной» фигуры фигуру мечты.

Мария Лукьянина. Фото: АНО «Культ тела»

Выпускники часто выносят из проекта больше, чем просто новые параметры тела . Правильное питание и спорт могут творить чудеса в плане здоровья, в том числе женского здоровья. В 2020 году родились «два сына полка». Похудевший победитель «Культ тела 3» Юлия Развозжаева решилась стать мамой во второй раз.

Юлия Развозжаева. Фото: АНО «Культ тела»

С другой участницей «Армии похудения» вообще вышла уникальная история — Альбину Алешкину в сериях увидел будущий муж.

Альбина Алешкина. Фото: АНО «Культ тела»

Девушка пришла на проект с весом в 100 килограммов. Сбросила 20, но до конца проекта не дошла, помешали семейные обстоятельства, и она добровольно покинула реалити. Однако, Альбину в эфирах «Культа тела» по местному телевидению заметил молодой человек. Сначала он писал ей в соцсетях, а вскоре они познакомились лично. Через полгода с начала отношений на их свадьбе гуляли и офицеры «Армии похудения».

На свадьбе гуляла вся ставка Армии похудения. Фото: АНО «Культ тела»

— Летом прошлого года в их семье случилось пополнение, родился малыш, — рассказал Евгений. — Офицеры похудения шутят, что после Армии обязательно можно выйти замуж. Есть и еще подтверждения этому.

Проект на время пандемии ушел, как говорит руководитель организации, «в онлайн подполье». Поэтому особенно востребовано стало разработанное еще в 2019 году приложение «Онлайн-Армия похудения и ЗОЖ».

Но планы на будущее у команды «Культ тела» большие:

— Я мечтаю о создании полноценного Центра оздоровительного туризма в Пензенской области. У нас есть участок земли, знания, ресурсы, курсанты, но пока нет спонсоров. Кроме того, мне кажется, что формат реалити-проекта «Армии похудения» вполне может быть воспроизведен и в других регионах страны или даже станет федеральным проектом на одном из телеканалов.

Ведь шоу полезно не только для самих участников, многим зрителям проект дает мотивацию и реальные знания о ЗОЖ:

— Мы рассказываем, как отличить пластиковую еду от здоровой; как без бюджета и в домашних условиях повысить иммунитет; как закаляться; как худеть безопасно и навсегда. Постепенно мы пришли к выводу о том, что здоровый организм сам начинает избавляться от лишних килограммов — и зачастую без «железа». Это вообще не столько проект о похудении, сколько о том, что начать новую жизнь можно в любой момент,- объяснил Евгений Титков.

Мария Соловьева. Фото: АНО «Культ тела»