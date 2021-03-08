Одна из богатейших женщин планеты вышла замуж за простого школьного учителя

Маккензи Скотт вышла замуж за школьного учителя Дэна Джуэтта.Фото; givingpledge.org

Одна из богатейших женщин планеты, бывшая жена основателя компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт устроила свою личную жизнь – стало известно, что она вышла замуж за школьного учителя Дэна Джуэтта.

Публичное упоминание о браке появилось на сайте кампании The Giving Pledge, запущенной миллиардерами Уорреном Баффеттом и Биллом Гейтсом, в рамках которой богатейшие люди мира дают клятвы пожертвовать большую часть своего состояния на благотворительность.

По словам новоиспеченного супруга, он почувствовал себя не совсем в своей тарелке:

– Странно писать письмо, в котором говорится, что я планирую отдать большую часть своего состояния в течение жизни, поскольку я никогда не стремился собрать такое богатство.

Во время развода с Безосом его бывшая супруга получила четверть акций компании Amazon, которые в 2019 году оценивались в $36 миллиардов. В 2020 году состояние Маккензи Скотт составляло уже $53 миллиарда, однако четыре из них в течение года она успела раздать.

Сам Джефф Безос, комментируя новый брак своей бывшей жены, пожелал молодым счастья и назвал Джуэтта «отличным парнем».