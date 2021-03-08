Швейцарцы поддержали запрет на ношение паранджи и никаба

За запрет ношения исламской женской одежды высказались более половины участников референдума в Швейцарии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На состоявшемся в Швейцарии референдуме большинство граждан страны высказались за законодательный запрет на ношение в общественных местах одежды, полностью скрывающей лицо.

Речь идет прежде всего о традиционных нарядах мусульманских женщин – парандже и никабе.

За запрет высказались более 51% участников референдума, против – около 49%.

Согласно волеизъявлению большинства граждан Швейцарии, в подобного рода одеяниях будет нельзя ездить в общественном транспорте, посещать магазины, спортивные и культурные учреждения.

В качестве исключения допускается ношение паранджи и никаба по медицинским показаниям, а также в местах отправления религиозного культа.

В Центральном исламском совете Швейцарии уже высказали крайнее недовольство результатами референдума и заявили, что правительство страны должно решительно встать на защиту интересов мусульман и защитить их от дискриминации. Мнение совета поддержала и правозащитная организация Amnesty International.

Стоит отметить, что ранее в правительстве рекомендовали не вводить запрет на ношение подобной одежды, а ограничиться принятием закона, который обязывал бы женщин открывать лицо по требованию правоохранителей, например, для установления личности.