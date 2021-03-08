Итальянские феминистки требуют убрать из словаря слово «путана»

Феминистки потребовали убрать из словаря слово "путана". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Инициативная группа, возглавляемая итальянской активисткой Марией Беатриче Джованарди, опубликовала обращение к Институту итальянской энциклопедии Треккани с просьбой убрать из статьи о женщине оскорбительные синонимы. В частности, речь идет о слове puttana (распутная женщина) и cagna (с*ка).

Письмо собрало немало подписей известных в Италии людей: писателей, юристов, депутатов и даже сенаторов.

По мнению активисток, составивших обращение, словарь содержит женоненавистнические стереотипы и представляет опасность, поскольку «язык формирует реальность».

Институт пока никак не отреагировал на петицию, однако известно, что в ноябре прошлого года, комментируя подобную ситуацию, специалисты заявили, что даже в том случае, если слова отражают негатив, словари не могут это не описывать, а все оскорбительные синонимы помечены.

В прошлом году кампания, организованная Джованарди и ее сторонницами, вынудили издательство Оксфордского университета удалить из своего английского словаря ряд оскорбительных синонимов к слову «женщина». Например, теперь из пособия исчезло слово bitch (с*ка).

Воодушевленная победой активистка решила продолжить борьбу, тем более что по ее мнению, в итальянском словаре синонимы еще оскорбительнее чем в английском.

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