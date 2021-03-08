Защитник «Спартака» Айртон — о серии поражений и разгроме «Краснодара»: «Давление было, это непростой период»

Лукас Айртон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Защитник московского «Спартака» бразилец Лукас Айртон рассказал о первых эмоциях сразу после разгромной победы над «Краснодаром» — 6:1 и о выбранной схеме перед этим матчем. «Спартак» вновь вернулся к игре в три центральных защитника, где Айртон и Мозес являются фланговыми футболистами, играющими по всей длине бровки.

— Независимо от выбранной схемы, задача и желание одно — выиграть. Выбор схемы больше зависит от тренера, тем не менее мы всегда готовы выполнять поставленные задачи.

Мы к любому сопернику готовимся, чтоб победить. «Краснодар» — очень хорошая команда, это ни для кого не секрет. Поэтому я очень рад, что получилось оба раза в сезоне одержать у них победу. Но сейчас эта игра закончена, и нужно готовится к следующему матчу, — рассказал Айртон.

Победой над «Краснодаром» «Спартак» прервал неудачную серию поражений, насчитывающую четыре матча. Айртон рассказал, как команда относилась к неудачам и как пережила этот непростой период.

— Давление было, это был непростой период. Каждый раз ты готовишься к игре, чтобы выиграть. Если этого не получается, то приходится работать ещё лучше, исправлять свои ошибки. Сегодняшняя победа, безусловно, придала нам сил и уверенности в себе, для того, чтобы продолжить гонку за титул, — признался бразилец.

Счёт в матче «Спартак» — «Краснодар» мог бы бать ещё больше, если бы арбитр увидел нарушение на Лукасе в концовке матча. Тогда Айртон упал в штрафную соперника после видимого контакта с игроком «Краснодара», но главный судья матча решил на точку не показывать и позволил продолжить игру.

— Достаточно непростой был момент, всё очень быстро произошло. Я уже готовился нанести удар, но произошёл контакт. Если судья определил, что не было нарушения, то просто нужно продолжать играть и ждать нового момента для атаки.

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