«Нам повезло, что он доигрывает свою карьеру в «Спартаке»: Леонид Федун высказался о лидерах клуба после разгрома «Краснодара»

Квинси Промес Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разгромная победа «Спартака» над «Краснодаром» (6:1) показала сразу несколько вещей: Квинси Промес забил, отдал голевую и тем самым окончательно вернулся в московскую команду, а Александра Соболева очень рано списывать со счетов. Российский нападающий сделал себе отличный подарок на день рождения — дубль в ворота «быков». Позже Соболева признают лучшим игроком матча.

Президент «Спартака» Леонид Федун остался доволен такой явной победой своего клуба. По словам бизнесмена, все игроки дали понять, что преданы своему тренеру. Но особенной похвалы от президента красно-белых удостоились два футболиста: Промес и Соболев.

— Конечно, меня порадовал Антоха Квинси. Он — заводила. Старался, бился, подталкивал игроков. Вот такой игрок нам нужен был, который чувствует себя лидером не формально, а реально.

Квинси обладает харизмой, поскольку он игрок очень и очень высокого класса, и нам повезло, что он доигрывает свою карьеру в «Спартаке», но у нас есть и Ларссон, да вообще много игроков, — признался Федун.

Соболева Леонид Арнольдович не только похвалил за хорошую игру и самоотдачу, но и рассказал журналистам, как поздравил форварда с его днём рождения.

— Соболев молодец. Молодец-молодец. Это надежда сборной России. Он растёт, он старается, он очень амбициозный, здоровый парень. Дай Бог, чтоб у него всё получилось.

Поздравил ли я его? Конечно, поздравил. Как? Поцеловал, — не без доли иронии ответил Леонид Арнольдович.

А вот в адрес Виктора Мозеса комментарии президента были не так однозначны. Нигериец выступе за «Спартак» на правах аренды, его контракт клуб может полностью выкупить до окончания сезона. Но Федун не спешит с разрешением судьбы игрока. А от вопроса про то, что футболист который матч не впечатляет и остаётся в тени одноклубников Федун вообще уклонился.

— Я не хочу комментировать это. Я доволен игрой Мозеса, — лаконично ответил Федун. По сравнению с оценками игры предыдущих футболистов становится ясно, что в истории с Мозесом не всё так просто, а сам Леонид Арнольдович, похоже, не так уж доволен игрой правого защитника «Спартака».

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