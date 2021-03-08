Владимир Путин: 8 Марта – день, когда торжествуют любовь, восхищение и благодарность

Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. Фото: Youtube

8 марта глава государства назвал праздником, наполненным радостью, теплом и душевной щедростью.

- Дорогие женщины России!

Поздравляю вас с Международным женским днём!

Это праздничное видеообращение Владимир Путин записал в своём рабочем кабинете в Кремле. В кадре мы видим огромный букет живых цветов.

- Сегодня в каждом доме, - говорит президент, - в каждой семье звучат искренние слова нежной, сердечной признательности. Мы говорим их нашим мамам, бабушкам, жёнам, сёстрам, дочерям, подругам, коллегам по работе. И эти давние традиции празднования 8 Марта создают у всех особое настроение, символизируют наступление весны, утверждают роль женщин в нашей жизни, в сбережении тех истинных ценностей, которые во все времена были, и, уверен, останутся вдохновляющим нравственным ориентиром.

ЧТО ЕЩЁ СКАЗАЛ ВЛАДИМИР ПУТИН, ОБРАЩАЯСЬ К ЖЕНЩИНАМ

- Вы приносите в этот мир гармонию, нежность, красоту и самое сильное, чистое, бескорыстное чувство – безусловную материнскую любовь. Без остатка отдаёте себя детям, их развитию, воспитанию. Волнуетесь и переживаете за них, гордитесь и радуетесь их успехам, делаете всё, чтобы они выросли успешными, достойными людьми.

- Забота о детях, тепло домашнего уюта, которым вы всегда стремитесь окружить своих родных, – всё это нелёгкий каждодневный труд. Он, конечно же, заслуживает самого высокого признания. При этом вы каким-то непостижимым образом везде и всё успеваете. Достигаете вершин в самых разных сферах деятельности. Вызываете неизменное уважение своей обязательностью, надёжностью, ответственным подходом к делу. И сегодня как раз такой повод, чтобы поблагодарить вас за эти важнейшие для любой профессии качества.

- Отдельно хочу поздравить сегодня женщин – медицинских работников. В тяжелейших условиях эпидемии вы проявляете душевную щедрость и профессионализм, продолжаете трудиться с полной отдачей. Благодарю всех женщин – врачей, фельдшеров, медсестёр и нянечек, всех, кто спасает и выхаживает больных в «красных зонах», в составе экипажей скорой помощи, в больницах и поликлиниках.

- Давно известно: чуткость, участие, внимательное, доброе отношение порой так же нужны, как лекарства. И вы дарите пациентам именно такую, истинно женскую, душевную поддержку.

- Дорогие наши женщины!

8 Марта – день, когда торжествуют любовь, восхищение и благодарность. Эти прекрасные эмоции переполняют и объединяют всех нас.

Ещё раз от всего сердца поздравляю вас с праздником! Желаю вам здоровья, успехов, – успехов во всём! – взаимопонимания с теми, кто вам дорог. И, конечно же, как можно больше поводов для улыбок и радости.

Будьте счастливы!

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На сайте Кремля видеообращение президента появилось в этот праздничный понедельник в 9 утра мск. Но жители Камчатки, Курил, Дальнего Востока, Сибири и Урала могли с помощью СМИ услышать и прочитать поздравление Владимира Путина сразу же, как только у них наступило утро 8-го марта.

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