Мамины котлеты, северное сияние и монастыри: российские актрисы порадовали себя на 8 марта путешествиями

Ирина Пегова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Раз уж выдались длинные выходные, чего же не съездить куда-нибудь. Всяко лучше, чем сидеть дома. Мы соскучились по отдыху, по перемене мест. В Европу уже не сгоняешь, что даже хорошо. Поэтому осматриваем красоты родины и ближнего зарубежья. "КП" проследила, куда оправились на праздники любимые актрисы.

Ирина Пегова вместе с дочкой Таней съездила в Псков. Экскурсионная поездка для расширения кругозора. За пару дней они посетили псковский Кремль, Псково-Печерский монастырь, Печорские пещеры! И от всего этого в полном восторге. «Как гласит монастырская летопись, пещеры были открыты в конце XIV века – в 1392 году. А дело было так: на склоне оврага начали рубить лес, одно из деревьев упало, и под его корнями открылся вход в пещеры…», - просветила своих подписчиков Пегова. Поблагодарила свою коллегу Юлию Пересильд за наводки: «Юлечка! спасибо за рекомендацию ресторана в твоём городе Псков, Палаты Подзноева оказались красивы и «вкусны»! Успели забежать с дочей».

Ну а Пересильд с дочками Аней и Машей махнула в Грузию. В Тбилиси уже настоящая весна. Как и Ирина Пегова, Юлия пошла осматривать монастыри. «Мцхета. Монастырь Джвари 586-640 гг. За нашими спинами слияние рек Куры и Арагви. Считается одним из мест деи ствия поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри» Красота необыкновенная! И сам Храм прекрасен! Для тех, кто поедет в Грузию — надо его посетить. В хорошую погоду видны горы. Внизу 2 реки и их слияние. И невероятная энергия в храме», - рассказала своим подписчикам в Инстаграме актриса.

Юлия Пересильд с детьми Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Балерина Анастасия Волочкова на пару дней съездила в родной Петербург. Зашла в гости к маме на овощные котлеты.

В «репортаже» из маминой кухни она подробно рассказала: «Я всегда следила за легким рационом питания. И мама готовила мне овощные котлетки и бульончики. Больше я ничего и не ела. И в этот раз, когда во время пребывания в Питере мы заезжали к маме, она угощала нас вкусной едой. Специально готовила мой любимый бульон и салатик. За всю жизнь, где бы я ни ела бульон, самым вкусным оказывается приготовленный мамой! Какую-то волшебную добавку любви, мне кажется, она в него добавляет».

Анастасия Волочкова навестила маму Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Чулпан Хаматова улетела на несколько дней в Казахстан. Небольшой отдых и долгожданные гастроли в Алматы! «Казахстан, спасибо за гостеприимство и красоту вашей страны!», - написала актриса. В свободное время Чулпан отправилась на Медеу, знаменитый высокогорный спортивный комплекс.

Чулпан Хаматова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Певица Алена Свиридова на праздники уехала в Мурманск и город Колу. «Мурманск нас встретил ослепительным солнцем, чистым, хрустящим снегом и неожиданной красотой. Самой красивой, сказочной зимой, той которую мы так ждали в детстве. В Москве , из-за того что дороги и тротуары посыпают разъедающей всё живое гадостью, зимой - грязно. Магия пропадает. Здесь - нет. Яркие краски, звенящее чистое небо, снег, именно то, что я хотела. И северное сияние! Да, мы его поймали! Вчера было очень красиво. Я - очень счастлива!», - написала в Инстаграме Алена.

Алена Свиридова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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