Ричард Гир подрался из-за Гурченко, а Джонни Депп таскает сумки Алентовой: Как выглядели бы голливудские звезды рядом с советскими актрисами

Брэдли Купер, вернувшийся к Нине Дорошиной в комедии «Любовь и голуби» (1984) Владимира Меньшова, выглядит подзапущенным, небритым, но счастливым. Автор коллажа: Klod Mande

В заснеженный день 8 марта «КП» все же обращает внимание на самый солнечный и тюльпановый праздник — Международный женский день — и поздравляет любимых читательниц серией коллажей, в которых лучшие советские актрисы работают вместе с современными голливудскими звездами. А что, если да?

Комедия Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих» (1983) однозначно заиграла бы новыми красками, если б в битву за героиню Людмилы Гурченко вступили брутальный Мел Гибсон и интеллигентный Ричард Гир.

Автор коллажа: Klod Mande

На фоне танцующего бюста напористой пышногрудой звезды танцпола (актриса Татьяна Распутина) из «Афони» (1975) Георгия Данелии даже Патрик Суэйзи бы превратился в робкого ягненка.

Автор коллажа: Klod Mande

«И тебя вылечат, и тебя вылечат...и меня тоже вылечат» — бессмертная фраза Натальи Крачковской из комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» (1973) звучит весьма органично на фоне бодрого и в тоже время изможденного Лео ДиКаприо. В смирительной рубашке актер выглядит так же элегантно, как и всегда.

Автор коллажа: Klod Mande

Джонни Депп рядом на фоне мерседеса вместе с сумками и пакетом Веры Алентовой в мелодраме «Москва слезам не верит» (1979) Владимира Меньшова выглядит сбежавшим от Эмбер Херд, слегка замученным кровожадным Голливудом, но, наконец, счастливым человеком.

Автор коллажа: Klod Mande

Экспеллиармус! Что, если б конспекты с Натальей Селезневой в комедии Леонида Гайдая «Операция “Ы” и другие приключения Шурика…» (1965) учил не Александр Демьяненко, а Дэниел Рэдклифф в образе Гарри Поттера? Это был бы первый случай появления зарубежной магии в советском кино.

Автор коллажа: Klod Mande

В комедии «Три плюс два» (1963) на песках Крыма весьма вольготно и раскованно себя бы чувствовали и Джордж Клуни, и Брэд Питт, и Мэтью МакКонахи. Поскольку наша Наталья Фатеева ничуть не уступает ни Анджелине Джоли, ни любой другой голливудской иконе.

Автор коллажа: Klod Mande

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