Илья Авербух - о Косторной: Возвращение говорит о масштабе ее личности, это удел больших спортсменов

Илья Авербух об Алене Косторной: "Я всегда говорил, что все кто прошел школу Тутберидзе, могут добиваться результата только с Тутберидзе". Фото: Сергей Бобылев/Михаил Александров, ТАСС

Хореограф, продюсер телепроекта «Ледниковый период» Илья Авербух поделился мнением, к чему приведет возвращение Алены Косторной к своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе.

«На данный момент это оптимальное решение, - рассказал Авербух «КП» после галла-спектакля «Ледниковый период». - Оно далось всем очень непросто, потому что в спорте амбициозные люди. Была внутренняя дилемма у Алена, и и то что она приняла такое решение, говорит о масштабе ее личности. То же самое было с Женей Медведевой, то же самое прошла и Алена Костороная. Они смогли переступить через местечковые амбиции ради большого результата. Это удел больших личностей, больших спортсменов».

Вместе с тем продюсер «Ледникового периода» отметил, что в провальном сезоне Косторной не стоит винить Плющенко и Розанова, который работали с фигуристкой. Но дал понять, что у них не было больших шансов на успех – воспитанницы Тутберидзе не могут работать с кем-то еще.

«Что получится из этого возвращения, мы посмотрим. Но я не считаю, что надо сыпать все шишки на штаб Жени Плющенко, Сережи Розанова. Потому что Алена столкнулась с проблемой пубертата, через которую проходят спортсмены во всех группах. Так что я не сказал бы, что здесь был какой-то провал. Но я всегда говорил, что все кто прошел школу Тутберидзе, могут добиваться результата только с Тутберидзе. Это доказано уже не дважды и не трижды», - заметил Авербух.

Но Тутберидзе будет непросто. Следующий сезон – олимпийский, но только у трех девушек будет возможность поехать на Олимпиаду в составе сборной России. Конкуренция будет колоссальная, ведь есть еще Александра Трусова, продолжающая работу с Плющенко, и ученица Мишина Елизавета Туктамышева. А в «Хрустальном» собралась большая группа претендентов на место в сборной. Об этом и напомнил Илья Авербух.

«Сейчас у Этери Георгиевны будет колоссальная конкуренция. Есть Анечка Щербакова, есть Камила Валиева, есть Хромых и Усачева. Но я знаю, что Этери Тутберидзе, какая бы конкуренция ни была, она дает максимум каждому. А дальше уже кто как этим воспользуется. Этери Георгиевна каждому отдаст себя целиком», - заявил Авербух.

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