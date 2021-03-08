Киркоров хочет отправить Даву представлять Армению на Евровидении, а Little Big намекнули на возвращение в конкурс

Новый клип Little Big отсылает к фильму «Люди в черном». Фото: Youtube

Уже вечером 8 марта в эфире Первого канала зритель проголосует за участника «Евровидения-2021», который представит Россию. И пока все гадают, из кого придется выбирать россиянам, некоторые новости про шоу все же аккуратно просачиваются в медиапространство.

Конечно, многие не сомневаются, что питерская рейв-группа Little Big получит второй шанс представить Россию в «Евровидении». Или как минимум претендовать на это. Коллектив и сам не скрывает этого. И в преддверии народного голосования выложил в официальном инстаграме короткий видеоролик, намекающий на возвращение.

В нем участвует, лидер Little Big Илья Прусикин, солистка группы Софья Таюрская, гитарист Антон Лиссов и Дмитрий Красилов — тот самый танцующий «пухляш» из клипа на песню UNO.

Дмитрий Красилов Фото: Youtube

Видео отсылает к фильму «Люди в черном». Под видом людей в черном участники группы стирают память танцору с помощью специального прибора — нейрализатора. Что как бы намекает: Little Big начинают путь на «Евровидение» заново.

А в это время Армения вообще отказалась от участия в песенном конкурсе. Страна пребывает в глубоком политическом и экономическом кризисе после прошлогоднего конфликта в Нагорном Карабахе, поэтому поездку в шоу считает для себя невозможной.

— В этом году Армения не примет участия в международном конкурсе «Евровидение», — сказано в сообщении Общественного телевидения Армении. — Произошедшие события, нехватка времени и другие объективные обстоятельства несовместимы с достойным представлением на песенном конкурсе.

Однако некоторые оптимисты верят, что страна передумает. Так, Филипп Киркоров — один из ключевых игроков «Евровидения» на территории СНГ — заявил, что хочет видеть своего друга и партнера Даву (Давид Манукян) на конкурсе. Артист уже записал с рэпером клип и готов помочь коллеге выступить в шоу. На презентации песни Sugar, с которой молдавская певица Наталья Гордиенко отправляется на «Евровидение-2021», Киркоров проговорился: «Наталия — звезда «Евровидения». А скоро поедешь ты, Давид, от Армении».

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