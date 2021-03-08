Елена Вяльбе - о скандале на ЧМ по лыжным гонкам: "Уверена, что Клебо тоже сожалеет"

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В воскресенье, 7 марта, на финише 50-километровой гонки на чемпионате мира разгорелась настоящая драма. Александр Большунов первым вышел на финишную прямую, но справа в узкую щелку попытался проскользнуть норвежец Йоханнес Клебо, после контакта с которым у нашего лыжника сломалась палка. В результате Сашу, которого обошел еще и норвежец Эмиль Иверсен, финишировал лишь третьим.

Наши подали протест, и после почти часовых совещаний Клебо дисквалифицировали. «Золото» присудили Иверсену, а Большунов остался с «серебром», которое так и не стал надевать на шею в момент награждения. Прокомментировать эту скандальную развязку чемпионата мира мы попросили президента Ассоциации лыж России и главного тренера сборной Елену Вяльбе.

- Елена Валерьевна, одни говорят, что надо было дать две золотые медали, а другие говорят, что комитету нужно было неформально подойти к этой ситуации и присудить победу Большунову. Как бы вы сделали?

- К сожалению, у нас не тот вид спорта, где стопроцентную роль играет человеческий фактор, и можно двум спортсмена начислить одинаковые баллы. У нас все-таки в протоколе главное – это время. И время Иверсена было первым. К сожалению, этого уже не изменить. Да, безусловно, это очень обидно. Но я могу и другой пример привести. Это было в 2017 году. Я думаю, что вы помните, когда запнулись на финише два спортсмена в командном спринте, а Сергей Устюгов их объехал и в итоге стал первым. И хотя он тогда был очень силен и должен был побеждать, осадочек остался.

Александр Большунов после финиша лыжного марафона на чемпионате мира. Фото: REUTERS

Это горько, да, но я уже давно говорю о том, что нам всем вместе необходимо ужесточить эти правила. Они должны быть четко написаны. Пускай они будут еще более жесткими, но вот если возникнут подобные случаи, как вчера с Клебо, или как до этого было с финном Мяки на финише, то они должны судиться однозначно. Чтобы каждый спортсмен понимал, что он не должен блокировать соперника, а тот не должен уже в свою очередь лезть напролом. Что это уже однозначно нарушение правил и за ним последует дисквалификация. И тогда после этого ни один спортсмен не будет пытаться таким образом обогнать соперника.

- Надо сказать, вчера дисквалификация Клебо для нас была неожиданностью, потому в эпизоде с Йони Мяки дисквалифицировали как раз Большунова. Потом он извинялся за свое поведение…

- Подождите. Большунов извинялся не за то, что он пытался куда-то там протиснуться. Он извинялся за то, что высоко поднимал палки, махнул ими в сторону финна, а потом еще и врезался в него на финише. А это называется неспортивное поведение. Мы за это, собственно говоря, извинились. Тут немножко другая ситуация. И вчерашнее решение жюри может быть еще не окончательно. Потому что норвежцы подали апелляцию, и высшая комиссия ФИС, может быть еще пересмотрит его в положительную сторону для норвежцев.

- Мы привыкли, что норвежцев не трогают, что они у нас неприкасаемые.

- Знаете, я никогда не хочу какой-то крови – ни по отношению к норвежцам, ни к шведам, ни к финнам, ни тем более к нам.

В чем вообще смысл соревнований? Мне кажется, в честной борьбе, в красивой, когда ты, победив, можешь ходить с высоко поднятой головой, а не так, что тебя, извините, за такую победу, как у Иверсена, все тролят. Ну, понятно, кроме норвежцев, которые счастливы – у них очередная медаль.

- Иверсен не выглядел совсем счастливым. Он стоял на пьедестале, как будто ему не золото дали, а просто деревяшку.

- На тот момент – да. Но сейчас то, что он пишет у себя в Инстаграме, это уже тоже не очень корректно. Безусловно, есть вопросы для комитета по правилам и контролю, которые должны быть решены.

- Болельщики обсуждают, правильно ли сделал Большунов, что не надел медаль.

- Я не знаю, что бы сделала я, но могу привести пример. 1972 год. Наша команда на Олимпийских играх по баскетболу завоевывает золото. Но команда Америки не взяла те серебряные медали. Не то, что не надели, они даже не стали их брать, и они находятся в музее Международного олимпийского комитета. И до сих пор они считают, что они были чемпионами. Поэтому здесь, знаете, сложно сказать. Ну, не надел. В руки-то он ее взял.

- Скажите, а когда Путин поздравил Большунова с победой в гонке на 30 км, кто зачитывал в команде телеграмму – вы?

- Мы не зачитывали эту телеграмму. Я просто ее отправила Саше по WhatsApp. И как только заберу, отдам ее Саше.

- Елена Валерьевна, а все-таки кто король лыж – Большунов или Клебо, несмотря на медали?

- Вы какие-то вопросы провокационные задаете. Чтобы стать королем, надо выиграть 30 и 50 километров. Я не хочу никак ущемить достоинство и преимущество в разных гонках Клэбо, он суперспринтер, и сейчас таких спринтеров нет. Мы его как соперника уважаем. Но вчера он поступил реально некрасиво. И я уверена, что он тоже сожалеет. Я думаю, он прекрасно мог побороться с Сашей на финише и, возможно, даже не проиграть ему.

- А что Клебо ему сказал, когда подошел к Саше на финише и похлопал его по плечу?

- Понятия не имею. Я не спрашиваю, о чем они там говорят. Главное, что конфликта после финиша не было. Мы и так под дисциплинарными санкциями (после случая с финном) до следующего года.

- Как вы думаете, а теперь Клэбо на свадьбу к Большунову приедет, куда Саша его пригласил?

- Честно говоря, я не знаю, и до этого было непонятно по причине пандемии, и он реально боится куда-то ездить, и у них пока еще очень жесткие нормы пересечения границы.

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