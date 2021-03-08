Разведывательно-ударный беспилотник «Альтиус»: в России готовится к финишным испытаниям боевая машина с искусственным интеллектом

БПЛА "Альтиус" в ходе испытаний. Фото: Министерство обороны РФ

Эффективное использование азербайджанской армией турецких ударных беспилотников Бейрактар в недавней войне с армянами серьезно «подстегнуло» российских генералов и конструкторов аналогичного оружия. Состояние работ над ним специально обсуждалось на Коллегии Минобороны РФ. Надо торопиться. Надо вооружить нашу армию такими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), которые будут лучше иностранных.

И вот уже из цехов нашей оборонки просочилась весть, что на предстоящее лето запланированы финишные испытательные полеты опытного образца БПЛА «Альтиус» (латинское слово это взято из знаменитого олимпийского девиза «Быстрее, выше, сильнее!» - Citius, altius, fortius). Неплохой девиз и для создателей этого вида оружия. Но «Альтиус» будет не только летать и передавать на землю разведданные, но и уничтожать своими высокоточными ракетами и управляемыми бомбами «вражеские» цели – танки, артиллерию, штабы, склады боеприпасов, укрытия и т.д. Потому он и называется разведывательно-ударным.

Его тактико-технические характеристики впечатляют.

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ «КП»

БПЛА "Альтиус"

Размах крыльев - 28,5 м,

Длина — 11,6 м,

Взлетный вес - 6 т.

Высота полета - 12 000 м,

Дальность полета - до 10 000 км.

Боевая нагрузка (ракеты и бомбы) – до 1000 кг.

Время нахождения в воздухе - до 48 часов. Беспилотник может управляться через спутник.

О других особенностях «Альтиуса» я попросил рассказать инженера-конструктора БПЛА Владислава Соломонова:

- Эта боевая машина получит элементы искусственного интеллекта. Она сможет работать автономно без участия оператора. А еще - самостоятельно взаимодействовать с перспективным российским истребителем пятого поколения Су-57. Беспилотник может без помощи оператора сам прокладывать маршрут до цели или заданного района патрулирования в обход зон ПВО вероятного противника, а также обнаруживать и атаковать важные наземные цели. Причем, он сам способен определять важность цели для атаки. При помощи своего бортового компьютера он сможет составить алгоритм поиска оптимального маршрута до цели, а также рассчитает наиболее подходящую точку для пуска ракет или сброса бомб.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ…

«КП» стало известно, что Минобороны заказало установочную партию беспилотников «Альтиус».

А это – верный признак того, что военное ведомство готовится к принятию БПЛА на вооружение…

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