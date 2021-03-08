Роспотребнадзор назвал топ-5 самых полезных продуктов для женщин

Благодаря наличию в составе фолиевой кислоты брокколи очень полезна для беременных и кормящих. Фото: Shutterstock

Женскому организму требуются не только любовь и забота, но и правильное питание. И не только 8 марта или в преддверии весенне-летнего сезона, а постоянно, подчеркивают эксперты Роспотребнадзора. Есть продукты, без которых в процессе сохранения молодости и здоровья не обойтись. Если их вовремя ввести в свой рацион, эффект станет заметен достаточно быстро. Специалисты назвали топ-5 продуктов, необходимых для женского здоровья.

1. Цельные злаки – это ценный источник сложных углеводов, белка, витаминов, микро- и макроэлементов, антиоксидантов, клетчатки. Они служат отличным средством профилактики проблем с пищеварением и защищают от колебаний в весе. Кроме того, зерновые прекрасно выводят шлаки из организма, насыщают полезными веществами кожу, волосы и ногти.

2. Творог и кисломолочные продукты. Творог насыщен кальцием, что очень полезно для укрепления костей и зубов. А вот среди кисломолочных продуктов полезны лишь те, в которых содержатся живые кисломолочные бактерии (узнать это можно по сроку годности – чем он короче, тем полезнее продукт). Они нормализуют микрофлору кишечника, а значит, - улучшают кожу, препятствуют старению и помогают сбросить лишний вес.

3. Брокколи – овощ, который, согласно исследованиям, помогает предотвратить рак молочной железы. Этот вид капусты содержит много витамина С и витамина А. Благодаря наличию в составе фолиевой кислоты брокколи очень полезна для беременных и кормящих. Калий, который содержится в капусте, укрепляет сердце, кальций – кости и зубы, а железо предотвращает анемию, в том числе связанную с менструацией.

4. Клюква – ягода, которая укрепляет иммунитет, снабжает организм витамином С. Она также помогает бороться с инфекциями мочеполовой сферы, является хорошим мочегонным и укрепляет сердечно-сосудистую систему. Особенно ценна своими органическими кислотами, благодаря которым используется не только в питании, но и в косметической промышленности.

5. Горький шоколад. Куда же без любимого женского лакомства? Черный шоколад с высоким содержанием натурального какао способен не только унять аппетит и помочь справиться с тягой к сладкому, но и защитить от болезней. Какао-бобы богаты антиоксидантами, помогают уменьшить риск возникновения инсульта и сердечных заболеваний. Также в какао содержатся минералы, способствующие укреплению костей, и множество полезных элементов, нормализующих гормональный фон и благотворно сказывающихся на состоянии кожи. Важнейшее достоинство горького шоколада – он поднимает настроение, а ведь это очень важно – чтобы женщина чувствовала себя счастливой.

И все-таки, по большому счету, счастье женщинам приносят не только и не столько продукты, сколько внимание близких людей. Сегодня вас поздравляют все: родные и любимые мужчины и звездные представители «сильной половины» человечества. Александр Невский - актер, продюсер, обладатель титула «Мистер Вселенная», отправляет наилучшие пожелания из солнечной Калифорнии. А заодно - делится с дамами небольшим лайфхаком: как продлить свою молодость и укрепить здоровье.