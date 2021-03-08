Неплохая попытка, Little Big: поклонники приняли новый клип рэйв-группы за номер для «Евровидения»

Группа Little Big выпустила новый клип. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

8 марта в эфире Первого канала состоится голосование за кандидатов на поездку в Нидерланды на конкурс «Евровидение». И именно в этот день рэйв-группа Little Big, у которой в прошлом году не получилось представить Россию в шоу с песней UNO, выпустила новый клип.

Более того, все предыдущие посты в официальном-аккаунте коллектива оказались удалены. Осталось только два промо-ролика клипа на песню Sex Machine и, собственно, фрагмент клипа на этот же новый трек. Внимание аудитории сконцентрировали исключительно на премьере.

Наивный народ тут же попался на уловку — Sex Machine моментально записали в конкурсный трек для «Евровидения». «Мне кажется, это явный представитель России на Евровидение 2021. Отбор досрочно выигран», — пишут слушатели. И все как бы говорит о том, что Little Big именно с этой композицией попробует отобраться в Роттердам: снова в команде пухляш (в финале клипа переодевается в синий костюм из клипа UNO), снова клип без сюжета, зато с танцами, которые удобно было бы ставить на сцене «Евровидения», снова запоминающийся попсовый мотив, правда, без рейв-драйва.

Но нет. По информации «КП», это всего лишь удачная пиар-ловушка. Которая не имеет никакого отношения к «Евровидению». Группа решила подгадать с выпуском новой композиции аккурат к 8 марта — для одних это Международный женский день, для других — отбор на песенный конкурс в Роттердаме. Поэтому премьеру предсказуемо связали с поездкой Little Big на европейское шоу.

Клип представляет из себя бессюжетный видеоряд — в основном танцующие под попсовый ритм участники группы и приглашенные акробаты на фоне трака с надписью Sex Machine. Никаких суперкостюмов, необычных находок, визуальных фокусов или фирменных психоделических приколов. Добротное динамичное действо с участием музыкантов, профессиональных танцоров (есть среди них и темнокожий) и пухляша Дмитрия Красилова. В этот раз ему, кстати, подобрали пару — пышку, загримированную под победительницу «Евровидения-2018» Нетту Барзилай — вместе они метафорично скачут на батуте под рефрен песни «You are sex machine».

Единственный поворот сюжета случается в финале, когда пухляшу вдруг являются люди в черном (Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов) и стирают ему память нейрализатором. После этого он переодевается в привычный тканевый синий комбинезон — и переходит в декорации клипа UNO. То есть Sex Machine — приквел.

Несмотря на почти полмиллиона просмотров клипа в Youtube за первые два часа, аудитория приняла Sex Machine гораздо холоднее UNO: «Песня совсем уж примитивная, а клип прикольный, видно, что работа проделана огромная, все вместе вполне смотрибельно, но не айс», «Нам что, попсы мало? Давайте еще [какой-нибудь] рэп начните делать и тогда вы вообще скатитесь не то, что на дно, а на этаж пониже», «Ожидал большего», «Верните старый Литл Биг», «Можно уже не ждать рейв бигов. Слушаем попсу и смотрим на танцульки», «Ни драйва, ни прикола, ни смысла, ни картинки. С тем же успехом можно смотреть клипы «Кармен» 30-летней давности».

В узнаваемом мотиве Sex Machine слушатель сразу распознал очевидные аналогии с хитом Uptown Funk (4 миллиарда просмотров в Youtube) британца Марка Ронсона и американца Бруно Марса.

Питерскую группу ранее уже не раз обвиняли в заимствовании. Можно найти много общего у Sex Machine и трека «Ho, Ho, Vengaboys!» голландской группы Vengaboys.

А еще в клипе не было штатного диджея и бэк-вокалиста Little Big Сергея Макарова по прозвищу Gokk.

Сразу после премьеры нового клипа инстаграм музыканта засыпали тревожными вопросами, но Макаров всех успокоил — из группы он не уходил.

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