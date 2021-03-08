Новая икона стиля: 61-летний натурал носит юбки и каблуки

Марку 61 год, а носить каблуки он начал еще 40 лет назад Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Слышали о новых трендах? Записаться в любимый салон на маникюр московским девушкам стало сложнее – в очередь добавились представители московского бомонда. Мужской маникюр стал самым обсуждаемой новинкой весны. Но что там крашеные ногти, когда можно ходить на каблуках и носить юбки? Рассказываем о Марке Брайане, которым сейчас восхищается Америка и Европа.

«Можешь пройти милю в лабутенах Марка?» - с таким вопросом к читателям обращается зачинщик всего шума – журнал Interview. В нем вышло интервью американца, который последние 10 лет живет в немецком Швебиш-Халле и дефилирует прямо на работу в юбках и на каблуках.

Почему мужчина уехал из Техаса, понятно – в южном штате не слишком хорошо относятся к нетрадиционным одеянием, а в школах детей предупреждают, что гомосексуализм – не особо приемлем для широкой публики. Но почему выбрал небольшой городок с населением меньше 40 тысяч человек, непонятно.

В своих лабутенах Марк проходит не милю – мужчина работает на двух работах: инженером роботехники и тренером местной футбольной команды школьников. В интервью глянцу он рассказывает, что старается научить их не только игре, но и помочь разобраться с трудными жизненными ситуациями.

«Натурал, люблю красивых женщин» - это уже сам Марк сообщает на своих страничках в социальных сетях. Прежде всего он пишет об ориентации, в которой не сомневался никогда: натурал. Любит порше, красивых женщин и… внедрять в повседневный гардероб юбки и высокие каблуки. Всего-то.

Смело и нетрадиционно Марк решил одеться не только для глянца: в юбках он ходит на работу, свидания с женой (да-да, мужчина 10 лет как в счастливом браке) и позирует для фото в инстаграме (там за ним следит больше 300 тысяч подписчиков).

Жена поддерживает мужа, но себя не рассекречивает: его популярность ее совсем не радует. А вот в Америке и Европе от мужчины все просто без ума: восхищаются его смелостью и стилем.

Марку 61 год, а носить каблуки он начал еще 40 лет назад. Тогда – не красоты ради: просто встречался с девушкой, рост которой был больше 180 сантиметров. Наверное, хотелось выглядеть выше и мужественнее. Но дать себе волю и каждый день составлять образы с каблуками и юбками Брайан стал всего-то пять лет назад. Общественного мнения он не боится:

- Я или нравлюсь, или нет. У меня уже не тот образ, чтобы думать, что же обо мне скажут люди.

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