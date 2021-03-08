«Филипп осыпал меня деньгами»: Звезда шоу «Маска» Азиза - о тайном романе с Киркоровым

Азиза немного обиделась на Филиппа Фото: Александр ГЛУЗ

Когда стало ясно, что под маской Пингвина в шоу «Маска» пряталась певица Азиза, больше всех расстроился Филипп Киркоров. Как оказалось, в юности король эстрады хотел жениться на Азизе, но увы, не сложилось. Хотя артисты и по сей день дружат. Видимо, поэтому Азиза немного обиделась на Филиппа.

Ведь она до сих пор вспоминает об их красивом романе, который разгорелся в 80-е годы.

- Мы познакомились с Филиппом в 1987 году, когда я приехала в Москву, в Останкино на отбор музыкального конкурса в Юрмале, - вспоминает звезда шоу «Маска» Азиза. - После выступления я ждала в коридоре решения жюри. Ко мне подошел Филипп: «Кто тебя создал тебя такую, Азизочка?» Я говорю: «Мама, папа, Господь Бог!» Он засмеялся и отвечает: «Я тебе и без жюри скажу: ты поедешь в Юрмалу и победишь!»

И он оказался прав, я действительно поехала в Юрмалу и победила. Спустя несколько месяцев Филипп позвонил мне: «Все произошло, как я предсказывал! У меня есть идея. Хочу, чтобы мы с тобой по отделению давали концерты». Так мы объединились, и Филипп начал за мной ухаживать. Все цветы, которые ему дарили, он приносил в мой номер - по десять ведер букетов у меня было каждый день! Он периодически уезжал в Болгарию, откуда привозил мне в подарок кожаные куртки, джинсы, платья. Потом Филипп привел меня к себе домой, познакомил со своей мамой, она пекла очень вкусные пироги. Киркоров меня успокаивал: «Не переживай за фигуру, ты стройненькая, тебе выпечку можно!».

Когда стало ясно, что под маской Пингвина в шоу «Маска» пряталась певица Азиза, больше всех расстроился Филипп Киркоров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мне было с ним хорошо - Филипп остроумный, добрый. В 90-м году он сделал мне предложение. Моя мама, которой он тоже всегда передавал охапки роз, сказала: «Я вас благословляю!»

Однако пожениться им было не суждено. Певица влюбилась в своего концертного директора Игоря Малахова. Этот роман стал поворотным в судьбе Азизы. В 1991 году артистка прилетела на сборный концерт в Санкт-Петербург. Азиза должна была выйти на сцену первой, а ее коллега Игорь Тальков третьим. Но певица, по ее словам, не успевала подготовиться к выступлению и хотела поменяться, поэтому в гримерку к Талькову отправился ее возлюбленный Игорь Малахов. Чем всем закончилось, и так все знают. Тальков убит, его администратор Валерий Шляфман, случайно нажавший во время потасовки на курок, до сих пор скрывается в Израиле.

- Все артисты отвернулись от меня, - рассказала «КП» Азиза. - Поддержал только Киркоров. Я потеряла на нервной почве голос, потом пошли отмены концертов. Филипп мне позвонил, спросил: «На что ты живешь?» А когда понял, что я на мели, приехал с большим пакетом. Открываю, а там пачки денег. Так он начал помогать мне финансово. Для меня это было так непривычно, я же с 15 лет работала, содержала всю семью.

Я ему говорю: «Филипп, я тебе потом верну деньги!» Он обиделся: «Даже не думай. Если бы со мной такое случилось, знаю, ты бы мне тоже помогала!» Он, конечно, тронул мое сердце своей добротой. Я думаю, мы бы поженились, если бы я не влюбилась в Малахова.

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