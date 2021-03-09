Свободные искусства Кудрина, философский вызов, артель "Роснано", "Узрю ли русской Терпсихоры…", Лукашенко и Плющенко

А. Л. Кудрин объявил, что возглавит Университет свободных искусств и наук в северной столице Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Счетной палаты А. Л. Кудрин не то, чтобы совсем тяготится своей должностью (тем более, что для бывалого человека она представляет многие возможности), но жар к искусствам творческим, свободным и прекрасным не покидает его. Поэтому, не оставляя пост главы палаты, он объявил, что возглавит Университет свободных искусств и наук в северной столице. Прежде это был факультет в составе СПбГУ, но теперь А. Л. Кудрин дозрел до полной автономии.

ВУЗ станет первым в России, основанным на принципах либерального образования, что принесет практические выгоды. Все общежития будут сконцентрированы в центре города путем получения зданий, ремонта или аренды, а студенческая столовая станет лучшей в городе. Занятые свободными искусствами студенты будут отправляться в зарубежные стажировки и работать – без этого в наше время никак – в центре креативных решений.

Планы А. Л. Кудрина столь широки, что ректору ВШЭ Я. И. Кузьминову, возможно, придется смириться с неизбежным –

"И перед младшею столицей

Померкла старая Москва,

Как перед новою царицей

Порфироносная вдова".

Хотя новый ВУЗ столкнется с жесткой конкуренцией. Уже действующий Европейский университет северной столицы стоит на передних рубежах, и в Международный женский день в его стенах презентуется капитальный труд Катрин Малабу, одной из самых влиятельных современных философов "Стертое удовольствие. Клитор и мысль". А. Л. Кудрину предстоит достойно ответить на философский вызов ЕУСПб.

Тем не менее, несмотря на все философские сложности, инновационная работа на ниве высшего образования является сейчас более привлекательной, нежели таковая же работа в т. наз. Институтах развития. Причина проста. Университет – всего лишь неопределенный посул на будущее. "Когда б вы знали из какого сора…", а равно и "Доброй свинье все впрок". Этим можно оправдать самое смелое образовательное новаторство.

Тогда как институт развития – это такая контора, которая в обозримом и даже скором будущем обещает производить чудные ширли-мырли на хренаторах восьмого поколения. С замечательной доходностью. "Роснано", "Сколково", иные стартапы и хренапы восходят к артели "Реванш", основанной А. И. Корейко в 1922 г. Рабочий день инноватора был крайне уплотнен. "Он переезжал из банка в банк, хлопоча о ссудах для расширения производства. В трестах он заключал договоры на поставку химпродуктов и получал сырье по твердой цене. Ссуды он тоже получал. Много времени отнимала перепродажа полученного сырья на госзаводы по удесятеренной цене, и поглощали множество энергии валютные дела на черной бирже, у подножия памятника героям Плевны".

При этом технологическое ноу-хау артели представляло собой две бочки, расположенные в разных уровнях и соединенные клистирной трубкой, посредством которой вода переливалась из верхней бочки в нижнюю. "По прошествии года банки и тресты возымели желание узнать, насколько благотворно отразилась на развитии промартели «Реванш» оказанная ей финансовая и сырьевая помощь и не нуждается ли здоровый частник еще в каком-либо содействии". В итоге "Все операции артели были занесены в банковские и трестовские книги на Счет Прибылей и Убытков и именно в тот раздел этого Счета, который ни словом не упоминает о прибылях, а целиком посвящен убыткам".

Спустя без малого девяносто лет Росказначейство, изучившее деятельность новейших институтов развития, потребивших за десять лет триллион казенных рублей, пришло к похожим выводам. Главным источником доходов оказалось размещение полученных от государства средств на депозитах, а самое большое развитие получили зарплаты руководителей, достигшие у наиболее инновационных директоров 15-20 миллионов рублей в месяц!

В соответствии с девизом "В нашем деле главное – вовремя смыться" делается более понятным, например, переход А. Б. Чубайса из инновационной артели "Роснано" в увлекательную сферу международного устойчивого развития, где сверка дебита с кредитом в принципе невозможна. Университет свободных искусств с лучшей в мире столовой и дворцовыми кампусами – примерно на той же линии. Эта музыка может быть вечной. Или по крайней мере, покуда друг цезаря остается другом цезаря.

Нужда в Цезаре наблюдается и в США. Майкл Помпео, возглавлявший Госдепартамент при Трампе, не исключает, что он будет баллотироваться в президенты США в 2024 г. Об этом Помпей сообщил в эфире телеканала Fox News.

Майкл Помпео, возглавлявший Госдепартамент при Трампе, не исключает, что он будет баллотироваться в президенты США в 2024 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Демократической партии США остается выдвинуть из своих рядов кандидата Джулиуса Чезаре, и все будет совсем замечательно. Тем более, что в рамках мультикультуральности с подысканием американской египтянки Клеопатры проблем быть не может.

Тем временем лично знакомая с Помпеем по службе официальный представитель МИД М. В. Захарова рассказала о своем служении Терпсихоре. "Мне близки музыка и танцы, которые наполнены энергией, энергетика. Я все-таки больше к рокабилли – твист, классический рок-н-ролл. Мне вот это очень нравится. И все, что связано с народной музыкой, с нашей. Лезгинку обожаю".

Традиция сочетать дипломатические переговоры с плясками известна. Можно назвать хотя бы Венский конгресс 1815 г. Если бы конгресс состоялся нынче, дипломаты бы отплясывали буги-вуги. Сложнее с лезгинкой, поскольку этот народный танец регулярно порождает недоразумения среди несведущих людей.

Только на днях граждане, танцевавшие лезгинку, были избиты группой неизвестных местных жителей в Краснодаре. Более того: они также были облиты перцовкой после того, как остановились на дороге, чтобы станцевать. Впрочем, если плясать не на проезжей части, перекрывая таким образом движение, а в специальном доме приемов, там никто поливаться перцовкой не станет – напротив, все будут в восхищении.

Но если М. В. Захарова танцует рок-н-ролл, "Калинку" etc. на паркете, то А. Г. Лукашенко превосходит ее в искусстве, ибо является непревзойденным в мире канатным плясуном. Посетив В. В. Путина в Сочи и выдав надлежащую порцию гефсиманских лобзаний, он вернулся на родину и сообщил, что все разговоры об интеграции России и Белоруссии – полный вздор. "Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении. А во-вторых, это абсолютно не нужно".

С Александром Григорьевичем нельзя не согласиться. После того, как он получил очередную порцию льгот и преференций, отвечать на это какими-то любезностями в отношении партнера и не нужно, и просто глупо. Ибо уже оказанная услуга ничего не стоит. Но поразительно искусство танцора. Лукашенко добивает седьмой десяток, а исполняет рок-н-ролл на канате, демонстрируя такую гибкость членов, которая даже не всякому юноше, а равно и девушке свойственна.

Если отдать его под начало славного тренера Е. В. Плющенко, он мог бы крутить такие шестерные тулупы и аксели, которые даже и не снились юным нимфеткам.