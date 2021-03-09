Ярославская область задает темп цифровизации транспортной инфраструктуры ЦФО

Ярославская область наращивает темпы цифровизации транспортной отрасли Фото: Алексей БУЛАТОВ

, запустив единую систему контроля за движением транспорта. Эту систему специалисты МВД разработали вместе с ЦОДД, Центром организации дорожного движения. Информация, которая поступает в единую базу с 500 дорожных камер, обрабатывается на шести серверах.

Таким образом Ярославская область теперь связана в этой единой сквозной системе с камерами Москвы и Московской области. Плюсы очевидны - это позволяет отслеживать передвижение транспорта; контролировать соблюдение ПДД; сообщать нарушителям о штрафах; находить автомобили, которые объявлены в розыск.

Дальше система будет постепенно распространяться на другие области Центрального федерального округа. Таким образом удастся автоматизировать взаимодействие оперативных служб различных субъектов, выявлять опасных водителей, контролировать международных и междугородних перевозчиков, грузовой транспорт, повысить качество и безопасность на дорогах.

- В настоящее время на территории всей страны проводится поэтапное внедрение специального программного обеспечения для контроля за передвижением транспортных средств, - прокомментировали нам в Управлении по взаимодействию с гражданским обществом и СМИ МВД России. - Это позволит объединить в единый федеральный информационный ресурс имеющиеся в субъектах РФ технические средства автоматической фотовидеофиксации нарушений в области безопасности дорожного движения, а также иные технические средства с функцией фиксации передвижения транспорта.

В МВД отмечают, что во время испытания новая система показала большую эффективность. Это касается и раскрытия преступлений, и пресечения нарушений на дорогах. Статистика показывает, что благодаря единой «цифре» увеличиваются показатели по поиску машин, которые находятся в угоне, и водителей, которые скрываются с мест аварий.

Пошаговое подключение камер на дорогах в разных областях в единую сквозную систему уже началось. Вслед за Тверской и Орловской областями, ждут своей очереди Курская, Брянская, Калужская, Рязанская, Тамбовская, Липецкая, Воронежская и Смоленская области.

По показателям смертности 2020-го года самыми опасными считаются дороги во Владимирской, Воронежской, Тамбовской и Тверской областях. Там угодить в ДТП можно практически в полтора раза вероятнее, чем в уже присоединившейся к цифровизации дорожной сети Ярославской области.

Никто ведь не будет спорить, что сквозная система, которая свяжет видеокамеры десятка с лишним регионов (и это только на первом этапе) - большой шаг в будущее, делающий работу многих служб в тех или иных субъектах более эффективными. Но при этом специалисты рабочей группы МВД уже сталкивались на местах с сопротивлением цифровизации и саботажем по внедрению на местах. Зачем тормозить прогресс, не очень-то понятно.

Впрочем, будем надеяться, что подобные недоразумения все-таки будут иметь лишь единичный характер.