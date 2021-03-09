Геннадий Онищенко: BODY WORLDS - музей необычных скульптур, помогающих познавать цикл жизни

Гунтер фон Хагенс разработал и применил на практике интересную технологию бальзамирования человеческого тела

12 марта в России впервые начинает работу необычная выставка, с которой уже познакомились десятки миллионов жителей планеты.

Эту новость мы обсудили с известным ученым и общественным деятелем, в недавнем прошлом - главным государственным санитарным врачом России, доктором медицинских наук Геннадием Онищенко.

- Геннадий Григорьевич, выставка на самом деле необычная. Экспонаты ее – тела людей. Насколько, по вашему мнению, она интересна, скажем, с медицинской точки зрения?

- Я бы хотел начать с того, что выдающийся немецкий врач и учёный Гунтер фон Хагенс разработал и применил на практике интересную технологию бальзамирования человеческого тела. Если говорить совсем просто - это вытеснение жидкости из ткани мертвого человека и заполнение ее пластиком.

- Главный вопрос – зачем?

- С точки зрения медицинского сообщества, это открытие позволяет, в том числе, успешнее преподавать анатомию человека в медицинских вузах. А сама методика способствует более качественному изучению человеческого тела.

Препарируя человеческое тело, обезжиривая мышечную, нервную, сосудистую ткани и заполняя их синтетикой, можно, как оказалось, даже менять позу, при этом тело остается гибким. Мы наблюдаем игру в шахматы, в карты... А вот экспонат - на лошади.

С помощью такого рода, скажем, постановки, можно подробно изучить, как у человека, делающего, например, шпагат, располагаются мышцы, как они вытягиваются, что происходит с нервными пучками.

- Разве это все еще не изучено во всех подробностях?

- На самом деле, нам только кажется, что мы все знаем о человеческом теле. Непознанного еще очень много. Авторы экспозиции нашли еще один способ, который может помочь открывать эти «тайные комнаты». Для медицины - и для науки, и для практики - это все дает более широкое представление, чем при использовании обычных методик препарирования.

- Но - насколько это все может быть интересным для обычных посетителей? Ведь автор BODY WORLDS вынес своё открытие за пределы медицинской корпорации.

- Да, у обычных людей это может вызвать разную реакцию. Выставки скульптур подобного рода у нас в стране ещё не было.

Попытка «зайти» к нам с этой новинкой уже предпринималась лет 10-15 назад. Но тогда эти намерения ничем не завершились. Согласен, сам по себе факт использования тела умершего человека в виде музейного экспоната – необычный. Но ведь никто не гонит людей на эту выставку.

- А если рассматривать ее с юридической точки зрения?

- Насколько мне известно, никаких юридических проблем здесь нет. В Европе существует договорная система, когда люди завещают свое тело для использования в научных целях.Возможно, могут быть вопросы у представителей религиозных конфессий...

- Да, как быть с этим?

- Каждый решит для себя, посещать ли эту выставку. Но то, что посетитель узнает очень многое, что в будущем даст возможность работать над здоровьесбережением, над здоровым образом жизни, - это несомненно. В познавательном плане это полезная информация.

- А как вы это можете оценить с эстетической точки зрения?

- Этот вопрос - не совсем по адресу. Эстетическая часть для меня - как врача по образованию и с многолетней практикой – в данном случае вторична. Я осматриваю и оцениваю представленные экспонаты профессиональным взглядом.Хотел бы ещё заметить, что выставка существует лет двадцать-тридцать. И нам предстоит оценить ее как явление. Причём - уже состоявшееся.

BODY WORLDS - цикл жизни... Это - музей необычных скульптур.

ПОДРОБНОСТИ

... Плюс особый философский и образовательный опыт

Всемирно известная выставка «BODY WORLDS» - цикл жизнирасполагает обширной экспозицией. Более 100 пластинатов, мультимедийные материалы и инфографика – все тщательно подобрано и располагается таким образом, чтобы представить, проиллюстрировать сложную историю о жизненном цикле и старении человека – от перинатального развития и младенчества до старости.Экспонаты, демонстрируемые на выставке, высоко оценены университетами и другими медицинскими образовательными учреждениями по всему миру: пластинаты используются в процессе обучения студентов в США, Англии, Австрии, Австралии, Саудовской Аравии, Германии и Пакистане.

Все выставки доктора Гюнтера фон Хагенса носят исключительно оригинальное название «BODY WORLDS», являющееся зарегистрированной торговой маркой. Эстетической организацией и популяризацией информации для выставки занимается доктор Анджелина Уолли, коллега и жена доктора Гюнтера фон Хагенса.

Начиная с дебюта BODY WORLDS в Токио в 1995 году, она выступает бессменным куратором выставок.

Изначально на них были представлены преимущественно простые медицинские и анатомические экспонаты, однако со временем доктор Анджелина Уолли реализовала и более сложные концепции. Чтобы превратить посещение выставки в процесс получения особого философского и образовательного опыта, чтобы представить его, она добавила к научной экспозиции новые актуальные темы: здоровый образ жизни, современные болезни, старение. До сих пор доктор Анджелина Уолли постоянно обновляет содержание экспозиций.Все эти годы выставка развивалась, обогащалась, на ней все больше появлялось материалов, рассказывающих о сложном устройстве человеческого тела, что позволяет многим обычным посетителям узнавать что-то новое о себе.

Кстати, вот мнение о BODY WORLDS: цикл жизни ещё одного известного учёного - доктора политических наук, профессора РГГУ Николая Андреевича Медушевского:

- Значение выставки крайне велико и с точки зрения повышения престижа медицинских профессий, так как BODY WORLDS дает реальную возможность молодым людям увидеть и осознать уязвимость человеческого организма перед многочисленными физиологическими вызовами.

Это, без сомнения, может побудить очень многих к выбору медицинской специальности, столь востребованной в современном российском обществе, особенно в контексте пандемии Covid-19, а также в условиях широкого распространения многих социальных и профессиональных заболеваний.

КСТАТИ

Выставка уже демонстрировалась более чем в 140 городах 35 стран на всех континентах, с ней смогли уже познакомиться свыше 50 миллионов человек. В настоящее время BODY WORLDS работает в ряде стран Европы и Северной Америки, кроме того постоянные экспозиции открыты в Берлине и Гейдельберге.

НАША СПРАВКА: КАК ПОПАСТЬ НА ВЫСТАВКУ

BODY WORLDS начинает свою работу в пятницу, 12 марта. Экспозиция расположится в павильоне № 21 ВДНХ.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!