Россия выбирает участника «Евровидения-2021». Little Big отказался от конкурса, испугавшись соревноваться с UNO

В соцсетях Little Big появилось официальное объявление Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Итак, вечером 8 марта впервые за долгое время зрители получили выбрать участника «Евровидения» от России. Спецэфир Первого канала начался с песни UNO — прошлогоднего хита питерской группы Little Big, с которым коллектив так и не смог поучаствовать в «Евровидении-2020».

Как и написала «КП», в этом году Little Big не отправится на европейский песенный конкурс. Даже несмотря на презентацию нового клипа.

— К сожалению или к счастью, группа не представит Россию на «Евровидении-2021», — объяснил Илья Прусикин. — Это решение мы приняли вместе с Первым каналом.

— Почему? Мотивируйте, — попросила ведущая Яна Чурикова.

— Во-первых, песня и клип UNO стали рекордсменами на официальном канале «Евровидения» в Youtube (189 миллионов просмотров). Так что, согласившись участвовать в этом году, мы бы соревновались с прошлогодней песней. Новую в любом случае песню сравнивали бы с UNO. А, во-вторых, в России очень много креативных и очень крутых артистов, которых должен услышать весь мир.

— Очень благородное решение. Оно окончательное? — уточнила Чурикова.

— Окончательное и бесповоротное, — ответил Прусикин.

После этого в соцсетях Little Big появилось официальное объявление по теме.

- Мы считаем, что в России очень много талантливых и интересных исполнителеи , у каждого из которых должна быть возможность показать себя за пределами нашеи страны. Спасибо всем соотечественникам и зарубежным слушателям за невероятную поддержку!, - говорится в сообщении группы.

В настоящий момент в эфире Первого канала идет голосование за участника «Евровидения-2021» от России. Претендентами на поездку в Роттердам стали Антон Беляев и его группа Therr Maitz, женский дуэт «2Маши» и модная таджикская певица Manizha (Манижа Шангин).