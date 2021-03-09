Анекдоты: В магазин «Все по 100 рублей» уже завезли евро

Запись в школьном дневнике: «Ваш ребенок глотает окончания слов».
Ответ родителей: «Знам, ругам».
* * *
- Вань, ты что-то никогда не говоришь мне комплиментов.
- Мань, а что это такое?
- Ну сказал бы что-нибудь хорошее. Например, насчет моей фигуры.
- Ну... фигура хорошая... сразу видно, что ты явно не голодаешь.
* * *
- Что общего у России и США?
- И там и там рубль ничего не стоит.
* * *
Зрители в цирке были шокированы, когда дрессированный медведь на мотоцикле во время номера остановился, закурил и с фразой: «Блин, опять!» - начал перебирать карбюратор.
* * *
Каждый день говорят, что рубль падает.
Но лично на меня не упало еще ни одного рубля.
* * *
В брачном агентстве менеджер предлагает клиентке:
- Вот хорошая кандидатура. Мужчина, 38 лет, рост - 184 см, вес - 85 кг, брюнет.
- О! Интересно!
- Не курит. Мастер спорта по плаванию.
- Прекрасный вариант!
- Свой бизнес: завод, автосервис, сеть заправок. Особняк за городом, дом на море, два автомобиля, яхта...
- Просто прелесть!
- Из увлечений - играет в танчики.
- Давайте следующего.
* * *
- Мы ругались с моей девушкой, и потом она признала, что я прав. Что мне делать? Я никогда раньше не был в такой ситуации.
- Извинись перед ней. Скажи, что ты не хотел, чтобы ты был прав.
* * *
- Мой подзащитный был в маске во время ограбления не для того, чтобы скрыть свое лицо, а согласно правилам норм и требований при пандемии.
* * *
Занимательная зоология.
Если муравей поднимает в 10 раз больше своего веса, то 50 - 60 грамов муравьев уже можно послать за бутылкой пива.
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- Мужчина, можете не материться при моем ребенке?
- Вообще-то я слова читаю, которые он на моей машине нацарапал!
* * *
Изобретатель эликсира бессмертия унес свой секрет в могилу.
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- Люся, ну когда ты перестанешь быть такой ревнивой?
- Люся?!..
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Ребенку подарили игрушечный набор доктора! У кота началась новая жизнь с трудноизлечимыми болезнями.