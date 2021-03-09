Анекдоты: В магазин «Все по 100 рублей» уже завезли евро

Запись в школьном дневнике: «Ваш ребенок глотает окончания слов».

Ответ родителей: «Знам, ругам».

* * *

- Вань, ты что-то никогда не говоришь мне комплиментов.

- Мань, а что это такое?

- Ну сказал бы что-нибудь хорошее. Например, насчет моей фигуры.

- Ну... фигура хорошая... сразу видно, что ты явно не голодаешь.

* * *

- Что общего у России и США?

- И там и там рубль ничего не стоит.

* * *

Зрители в цирке были шокированы, когда дрессированный медведь на мотоцикле во время номера остановился, закурил и с фразой: «Блин, опять!» - начал перебирать карбюратор.

* * *

Каждый день говорят, что рубль падает.

Но лично на меня не упало еще ни одного рубля.

* * *

В брачном агентстве менеджер предлагает клиентке:

- Вот хорошая кандидатура. Мужчина, 38 лет, рост - 184 см, вес - 85 кг, брюнет.

- О! Интересно!

- Не курит. Мастер спорта по плаванию.

- Прекрасный вариант!

- Свой бизнес: завод, автосервис, сеть заправок. Особняк за городом, дом на море, два автомобиля, яхта...

- Просто прелесть!

- Из увлечений - играет в танчики.

- Давайте следующего.

* * *

- Мы ругались с моей девушкой, и потом она признала, что я прав. Что мне делать? Я никогда раньше не был в такой ситуации.

- Извинись перед ней. Скажи, что ты не хотел, чтобы ты был прав.

* * *

- Мой подзащитный был в маске во время ограбления не для того, чтобы скрыть свое лицо, а согласно правилам норм и требований при пандемии.

* * *

Занимательная зоология.

Если муравей поднимает в 10 раз больше своего веса, то 50 - 60 грамов муравьев уже можно послать за бутылкой пива.

* * *

- Мужчина, можете не материться при моем ребенке?

- Вообще-то я слова читаю, которые он на моей машине нацарапал!

* * *

Изобретатель эликсира бессмертия унес свой секрет в могилу.

* * *

- Люся, ну когда ты перестанешь быть такой ревнивой?

- Люся?!..

* * *

Ребенку подарили игрушечный набор доктора! У кота началась новая жизнь с трудноизлечимыми болезнями.