Россия выбрала участника «Евровидения-2021»: это модная и колоритная Манижа. Little Big ушли на пике

Почти сразу после начала голосования Манижа ушла в отрыв Фото: Борис КУДРЯВОВ

Итак, вечером 8 марта впервые за долгое время зрители получили выбрать участника «Евровидения» от России. Спецэфир Первого канала начался с песни UNO — прошлогоднего хита питерской группы Little Big, с которым коллектив так и не смог поучаствовать в «Евровидении-2020».

Как и написала «КП», в этом году Little Big не отправится на европейский песенный конкурс. Даже несмотря на презентацию нового клипа.

В итоге претендентами на поездку в Роттердам стали:

1. Антон Беляев и его группа Therr Maitz — популярная неформатная инди-группа, прославившаяся после шоу «Голос» — с песней The Future Is Bright

2. Женский дуэт «2Маши» — еще одна участница шоу «Голос» и «Народного артиста» Мария Зайцева и Мария Шейх — c песней Bitter Words

3. Модная таджикская певица Manizha (Манижа Хамраева) — о вероятном участии которой в «Евровидении-2019» говорила певица Юлия Самойлова — с песней сразу на нескольких языках Russian Woman

Почти сразу после начала голосования Манижа ушла в отрыв. Оно и понятно: при всей стильности, приджазованности и оригинальности Антона Беляева, мы живем не в Великобритании — да и там уже есть свой Стинг.

Россия выбрала участника «Евровидения-2021»

Кто будет голосовать за такую музыку?

Дуэт «2Маши» абсолютно вписывается в формат «Евровидения», но на этом, пожалуй, все. Девушки спели очень правильно, качественно, но без огонька и весьма попсово. Слишком просто для России.

А вот вокалистка из Душанбе закатила настоящий спектакль: на нескольких языках, с азиатским и одновременно русским колоритом — в разноцветном тюрбане, расшитом бахромой платке и провокационном китчевом красном костюме РАШН WУMAN.

Зрители честно выбрали искреннюю Манижу — 29-летнюю девушку, которая в три года вместе с родителями сбежала в Москву от гражданской войны в Таджикистане

Борьба развернулась почти равная: Антон Беляев получил 24,6% голосов, «2МАШИ» — 35,7%, а Манижа — 39,7%.

— Спасибо за доверие, я не оплошаю! — пообещала Манижа сразу после выступления. — Сделаю все, как надо. А еще хочу сказать, что с самого детства в меня сильно верила моя бабушка (фамилию Сангин певица взяла от нее), которой, к сожалению, нет рядом. Сидя далеко-далеко в Душанбе, она говорила с моим портретом, собирала вырезки из газет. Эту победу здесь и сейчас хочу посвятить ей!

Зрители честно выбрали искреннюю Манижу — 29-летнюю девушку, которая в три года вместе с родителями сбежала в Москву от гражданской войны в Таджикистане, потом пережила клиническую смерть, потом жила и работала в Лондоне и сделала карьеру на аутентичной музыке без продюсеров и покровителей — разве можно придумать лучший подарок дамам на 8 марта?