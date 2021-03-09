Прилепину 100 000 долларов наличными, а Толстому больше, чем Достоевскому: Сравниваем гонорары русских классиков и нынешних писателей

Захар Прилепин совершенно не предполагал, что получу премию. Фото: URA.RU/TASS

В понимании обывателя известный писатель - это купающийся в почете, роскоши и славе обеспеченный господин. Писатель - это звучит гордо! Однако в реальности даже востребованные писатели получают за книги меньше, чем трудолюбивый таксист зарабатывает за месяц. Хотя бывают, конечно, и исключения.

«КП» сравнила доходы великих русских писателей и их современных коллег, опираясь на справочники цен XIX - XX веков, дневники классиков, гонорарные ведомости толстых литературных журналов*, а также прямые данные от авторов.

«Писать для денег - непременно портить»

Оттолкнемся от наших наиглавнейших классиков. Александр Сергеевич Пушкин за цельное издание «Евгения Онегина» в 1833 году (до этого роман в стихах выпускался поглавно) получил 12 тысяч руб. На эти деньги можно было:

купить 240 модных батистовых рубашек (50 рублей за штуку);

снять на 6 лет одноэтажный деревянный дом в одном из арбатских переулков в Москве (по 2 тыс. руб. в год);

оплатить 6 лет обучения ребенка в пансионе.

Недурственно.

В 1841 году вышло второе издание «Героя нашего времени» Михаила Лермонтова, за которое писатель получил 1,5 тыс. руб. Автор мог арендовать на эту сумму 100 десятин целинной земли на год (по 15 руб. за десятину), или взять десять хороших фраков (по 150 руб. за штуку), или 150 пудов казанского меда (по 10 руб. за пуд), или 5 тысяч кормленых гусей (по 3 руб. за десять птиц).

Зарабатывал литературным трудом не в пример больше нынешних писателей и автор «Преступления и наказания» Федор Достоевский. Фото: imago images/United Archives/globallookpress.com

Федору Достоевскому за «Идиота» в 1868 году заплатили 7 тыс. руб., что было довольно неплохо. Если бы классик не увлекался рулеткой, не тянул на себе долги старшего брата Михаила и не поддерживал бы его семью после гибели, мог бы жить на широкую ногу. Целая дубовая роща в Рязани стоила по тем временам 5 тыс. руб., а на сдачу Достоевский мог бы взять две четырехместные коляски (по 1 тыс. руб. за штуку), 10 двухаршинных комодов (по 50 руб. за штуку), 10 зеркал в рамках из красного дерева (еще 175 руб.), 10 пудов анисового мыла (по 7 руб. за пуд), 2 дубовые бочки в 40 ведер (по 10 руб. за штуку), 30 бутылок американского рома (по 1 руб.), 10 пудов английского сыра (по 20 руб. за пуд), модный сафьянный портфель (4 руб.), и еще хватило бы на бутылку черных чернил (60 коп.) - для новых романов.

- От бедности я принужден торопиться, писать для денег, следовательно, непременно портить, - жаловался автор в письмах и не врал. Автобиографического «Игрока» (1866) Достоевский выдал за 26 дней.

Автор «Войны и мира» Лев Толстой зарабатывал литературным трудом не в пример больше нынешних писателей. Фото: World History Archive/globallookpress.com

Если сравнивать в пересчете на печатный лист (это 16 листов формата А4), то Достоевский получал в три раза меньше Льва Толстого. За «Преступление и наказание» и «Идиота» в журнале «Русский вестник» ему начислили по 150 руб. за печатный лист, тогда как Толстому там же платили по 500 руб. за лист «Анны Карениной» или эпопеи «Война и мир» (одним только французским языком сколько текста нагнал). А к выходу «Воскресения» граф поднял ценник в два раза - по 1000 рублей за лист. Выходит, Толстому платили уже в 6 раз больше, чем Достоевскому!

Так, за «Анну Каренину» (1875 - 1877) и без того зажиточный Толстой получил 20 тыс. руб. Для понимания: дом в Москве тогда стоил 12 тыс. руб., дрожки с верхом - 570 руб., тысяча сигар - 40 руб., а четыре большие дыни - 10 руб. Словом, жить можно. За «Воскресение» (1899) классик получил почти 22 тыс. руб.

Роялти и «поплавок»

За годы схема отношений издательства и автора усложнилась. Современный ушлый издатель нередко пытается объегорить автора и посадить его на рабский контракт. Мол, мы твои книги за свои деньги издаем - еще неизвестно, кто их прочитает, так что давай пока по минимуму ставку сделаем. Там видно будет. Притчей во языцех стала история с Виктором Пелевиным и издательством «Вагриус», где печатался автор и где ему, как он справедливо считал, недоплачивали. И тогда в романе «Числа» (2003) писатель вывел в качестве ключевого героя Жору Сракандаева (в имени зашифрованы имена владельцев «Вагриуса») - пассивного гомосексуала по прозвищу Ослик Семь Центов. Это была месть Пелевина книжным делягам, предложившим в сытые нулевые загадочному классику современности по семь центов за каждый экземпляр книги. Писателя недооценили - он нашел более благодарных ценителей его творчества и теперь закреплен мощным контрактом с литературным гигантом «Эксмо», поэтому стабильно выпускает в год по книге в рамках персональной серии «Единственный и неповторимый».

Обычно автор получает роялти (денежная компенсация труда) с каждого проданного экземпляра произведения в процентном соотношении. У крупных игроков рынка это 18 - 20% для востребованных авторов и до 30% - для суперзвезд, за которыми издатель охотится. В среднем в пересчете на живые деньги - это от 25 до 50 рублей за экземпляр (зависит от объема, числа иллюстраций, статуса автора и других параметров). Вот эту сумму мы берем и множим на тираж - получается доход писателя от выпуска произведения. Иногда платят сразу, не дожидаясь продаж, как в случае с раскрученными авторами.

Связь между популярностью, репутацией автора и тиражом, гонораром и роялти неразрывна. Набирающий популярность автор - к примеру, звезда Фейсбука Павел Селуков, автослесарь из Перми, рассказы которого начали издавать в твердом переплете, - не может рассчитывать на крупный контракт, даже если его берет в оборот большое издательство. Его ставка роялти в «Редакции Елены Шубиной» (подразделение крупнейшего издательства АСТ) не превышает 15%. Тираж книги Селукова «Добыть Тарковского» составил 2500 экземпляров. В этом случае можно говорить о гонораре в 50 - 80 тыс. руб. за сборник рассказов.

Современные классики, по которым уже защищают дипломы в вузах, издаются стотысячными тиражами и стоят, разумеется, на порядок выше. «Обитель» Захара Прилепина (в той же «Редакции Елены Шубиной») вышла совокупным тиражом 180 тыс. экземпляров. Тираж «Лавра» Евгения Водолазкина - 204 тыс. экземпляров (увы, по нынешним временам это весьма высокие цифры: мы давно живем не в СССР, где произведения Горького издавали тиражом под 250 млн экземпляров).

За многочисленные переиздания романа «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина получила неплохие деньги, но это исключение из правил: так хорошо продаются очень немногие книги. Фото: Андрей НИКЕРИЧЕВ/Агентство «Москва»

Итоговый доход будет зависеть от того, станут ли книгу переиздавать. Кто бы мог подумать, что роман казанской писательницы Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» (2015), посвященный заезженной теме раскулачивания и репрессий в 30-е годы XX века, разойдется моментально и будет допечатываться до рекордных 600 тыс. экземпляров. Недосягаемые цифры. Книгу критиковали за лобовые спекуляции, примитивный подход исследования проблемы, плоскость характеров и языка, однобокость в описании советской власти, но тем не менее роман перевели на 18 языков, а Яхина получила за него премии «Большая книга» и «Ясная Поляна» (а к ним - щедрые призовые). По книге поставили спектакли, сняли сериал с Чулпан Хаматовой в главной роли.

За 600 тысяч экземпляров автор уровня Яхиной получит 24 млн рублей. На эти деньги можно купить четыре скромные однушки в Москве по 6 млн рублей, пару новехоньких джипов «Гелендваген», как у Тимати, или на худой конец три пятикомнатные квартиры в центре Казани.

Бывают и плавающие, как поплавок, гонорары - то появляются, то пропадают. К примеру, романы «Географ глобус пропил» (2003) Алексея Иванова или «Санькя» (2006) Захара Прилепина, кочевали по разным издательствам разных стран на протяжении 15 лет, поэтому сам черт затруднится высчитать доход с них.

Издал книгу и купил... велосипед

Фиксированная ставка за книгу встречается все реже. Хотя такая мотивация весьма оправданна: издатель не рискует переплачивать за кота в мешке, однако оставляет за автором право сорвать куш в случае удачных продаж.

В скромном, но авторитетном издательстве «Городец» в питерской серии «Книжная полка Вадима Левенталя» выходят книги именитых авторов: Александра Проханова, Павла Крусанова, Михаила Трофименкова, Денис Горелова и других. Но космических гонораров там не платят. Люди пишут, опираясь на иные представления о прекрасном. Так, новая книга «Карантин по-питерски» (2021), исследующая пространство и отношения между людьми в период пандемии, принесла каждому из пяти авторов (Валерий Айрапетян, Павел Крусанов, Александр Пелевин, Герман Садулаев и рэпер Ричард Семашков) по 10 тыс. руб. Что можно купить на эти деньги? По простенькому велосипеду. Или половину нового айфона на всех. В конце концов этой суммы хватит, чтобы пару раз сходить в хороший грузинский ресторан большой дружной компанией. И остаться при этом счастливым.

Конкретно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

*Использованы данные из книг: Гессен С. Я. «Книгоиздатель Александр Пушкин. Литературные доходы Пушкина» (1930); Достоевский Ф. М. «Собрание сочинений в 15 т.». Т. 15 (1996); Мануйлов В. «Лермонтов и Краевский. Литературное наследство» (1948); Толстой Л. Н. «Полное собрание сочинений в 90 т.». Т. 72. (1933); «Ведомость о справочных ценах на припасы и материалы за 1895 год в Москве» (1895); «Ведомости Санкт-Петербургской городской распорядительной думы о справочных ценах, существовавших в г. Санкт-Петербурге на все вообще припасы и материалы» (1851); «Гонорарная ведомость «Современника». Литературное наследство». Т. 53 - 54. (1949); «Дешевый русский стол, или Искусство есть вкусно, здорово и дешево» (1868).

ДОСЛОВНО

«Я совершенно не предполагал, что получу премию. Я получил $100 тыс. и на эти деньги купил себе квартиру. Отлично помню, что я тогда был в состоянии алкогольного опьянения, в грязных джинсах и рубашке. Я вышел покурить и вбежал уже в последнюю минуту. Как раз когда заходил, меня объявили и пришлось выходить на сцену. И вот мне дали всю эту сумму наличными в сумке. А у меня билет в плацкарте на верхней полке. Пришлось положить ее под голову и так спать с ней».

(Захар ПРИЛЕПИН, писатель, - о премии «Супернацбест» (лучшая книга среди победителей премии «Национальный бестселлер» с 2001 по 2010 год)за роман в рассказах «Грех».).

Джоан Роулинг только за 2019 год заработала $92 млн (6,8 млрд руб.). Фото: ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

А КАК У НИХ?

«Мама Гарри Поттера» британская писательница Джоан Роулинг только за 2019 год заработала $92 млн (6,8 млрд руб.). А с 1997 года у нее вышло 500 млн экземпляров книг. У нас нет ничего подобного: даже Дарья Донцова, выпускающая по 1 - 2 млн экземпляров детективов в год, далеко позади.