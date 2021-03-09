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Туризм

Спасибо коронавирусу: вместо китайцев на Байкал русский турист попер

А стало ли от этого великому озеру лучше? И поедут ли москвичи и питерцы снова в Сибирь, а не в Турцию? Спецкор «КП» Дина Карпицкая отправилась на Байкал, чтобы найти ответы на эти вопросы
Дина КАРПИЦКАЯДина КАРПИЦКАЯ
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Лед прозрачный, как стекло. Потому что вода идеальной чистоты

Лед прозрачный, как стекло. Потому что вода идеальной чистоты

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На Байкале, там, где раньше толпились тысячи китайских туристов, теперь из-за пандемии и закрытых границ… нет, совсем не пустынно! Тоже толпы вопреки всем мрачным прогнозам!

«У нас тут теперь, как в СССР. Куча туристов - и все наши, русские, - со слезой умиления говорят местные жители. - Мы решили памятник коронавирусу поставить. Россияне наконец-то поехали смотреть свою страну!»

Корреспондент «КП» Дина Карпицкая побывала на Байкале и своими глазами увидела, что там сейчас происходит.

Самолет Москва - Иркутск, в который я сажусь в феврале уже третий год подряд, не узнать. В смысле тот же «Боинг», только вот публика совсем другая.

- Такое чувство, что это та же тусовка в полном составе, что раньше летала на Гоа и в Таиланд, - шутит моя подруга Наташа.

И правда, если раньше этим рейсом летали исключительно командированные и китайцы, то теперь российская пестрая молодежная толпа. Все в модных худи и цветных комбинезонах. Кое-кто даже с палатками. Экстремалы! А еще в валенках - в Сибирь же едут. Одна московская модница дефилировала все 6 часом между креслами в катанках с шикарной вышивкой явно ручной работы. На плече у нее при этом болталась сумка дорогого французского бренда. Колоритно.

Но главное - на борту совершенно точно было курортное настроение.

Прямо хоть бери да кино снимай в таких декорациях. Автор материала Дина Карпицкая крайняя справа.

Прямо хоть бери да кино снимай в таких декорациях. Автор материала Дина Карпицкая крайняя справа.

Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

ОТДЫХАТЬ НА ПЛЯЖ, В СИБИРЬ

Да и я тоже ехала не одна. А с компанией друзей, которых обычно в это время года было не поймать не то что в Москве, а в России. Все грелись на загранкурортах. А тут, когда стало ясно, что никакие тропики никому не светят, я уговорила их на Байкал.

- Ну когда еще-то! Давайте рванем!

- За эти деньги можно в Турции, где «все включено», неделю жить. А мы под лед не провалимся? А там отели приличные есть? А там очень-очень холодно? - терзали они меня вплоть до самого приземления в Иркутске.

- Слушайте, ну что за вопросы? Вы не из России, что ли? Половина Китая и Вьетнама уже побывали на Байкале, и если бы не карантин, ехали бы и ехали, - ворчала я на приятелей. - Вам понравится.

Байкал не может не понравиться, в этом я совершенно уверена. Привези туда самого черствого и вечно всем недовольного туриста - и даже он в полном восторге будет валяться на прозрачном, изрезанном причудливыми трещинами волшебном льду, грызть сосульки и радоваться, что приехал. Даже несмотря на то, что тут и правда «никакого сервиса».

Россияне наконец-то поехали смотреть свою страну!

Россияне наконец-то поехали смотреть свою страну!

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Поэтому я была спокойна. А вот о жилье пришлось поволноваться. Абсолютно

все номера что в главном байкальском курортном поселке Листвянка, что на культовом острове Ольхоне оказались заняты под завязку!

А ведь в прошлом году, когда схлопнулись границы, турбизнес Прибайкалья бил тревогу, пророча разорение всей индустрии, - 70% приезжающих на Байкал были из-за границы, в основном из Китая. «Нас ждет обвал, - голосил родной турбизнес. - Китай не приедет, а русским сюда лететь и отдыхать слишком дорого. Снижать цены никто не будет. Так что надежды на внутренний туризм очень призрачные».

Вот тебе и призрачные. Еле-еле удалось найти гостиницу на нашу маленькую компанию. Причем цены были те же, что и в прошлом году (о расценках на отдых на Байкале ниже).

В Листвянке главная еда - рыба. По крайней мере для туристов.

В Листвянке главная еда - рыба. По крайней мере для туристов.

Фото: Shutterstock

ВАЛЕНКИ В ХОДУ, А ВОТ МАТРЕШКИ...

На рынке в Листвянке… тоже ажиотаж! Все скупают рыбу. Знаменитый байкальский омуль уже который год запрещен к вылову. Но бойкие продавцы кричат на каждом углу: «Омуль горячего копчения, омуль холодного копчения!». Омуль это или маскирующаяся под него более дешевая и неприхотливая пелядь - неизвестно. Но вкусно, блин, язык проглотишь. Московские и питерские мажоры уплетают его прямо на морозе.

- Как торговля? Не в упадке без китайцев? - спрашиваю у торговки Кати.

- Да ты что! Нет, конечно! У нас азиаты никогда столько рыбы не брали. Они же все со своей едой ехали. Возьмут одну-две рыбехи на пробу… на весь автобус. И все. А русские каждый по две-три тут же съедает! И домой еще пару килограммов везет! Вам не надо? У меня-то омуль настоящий. И термопакеты по 200 рублей всего.

На Байкале хотят ставить памятник коронавирусу - вместо китайцев русский турист попер

На Байкале хотят ставить памятник коронавирусу - вместо китайцев русский турист попер

Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Торговцы сувениров тоже не внакладе.

- Я, как пандемию объявили, уже хотела бизнес сворачивать. Китайцы же хорошо брали янтарь и камни. Но и наши берут еще как! Единственный неходовой товар, знаете, какой оказался? Матрешки. Мы их даже из коробки не достаем, не берут совсем.

И тургиды вполне довольны жизнью.

- Люди наконец-то поехали свою Родину смотреть, а не только греться где-нибудь в Турции, - говорит местная детская писательница Софья Бунтовская, которая тоже работает гидом. - Такого интереса к Байкалу у своих, у русских, я давно не помню. Нам очень приятно. Многие тут и летом побывали, и вернулись зимой посмотреть на красивый лед. Все в восторге!

Корреспондент «КП» Дина Карпицкая побывала на Байкале и своими глазами увидела, что там сейчас происходит

Корреспондент «КП» Дина Карпицкая побывала на Байкале и своими глазами увидела, что там сейчас происходит

Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

С Софьей мы встречались в прошлом году, она живет в Листвянке и, как все жители поселка, жаловалась на китайских туристов - шумные, наглые, нечистоплотные. Никакие русскоговорящие гиды им, естественно, не нужны были. Отели у них тут свои, китайские, еда - китайская, сувенирные магазины и те свои. О том, что турбизнес Поднебесной варится в собственном соку и вся прибыль уходит обратно в ИХ страну, - весь мир знает.

- Выходя из музея, они тут же плевали вокруг. Мусор кидали. Отели эти китайские с их порядками нам тоже очень надоели. Сейчас они все стоят пустые. Тот самый «Мандарин», о котором вы писали в прошлом году (нелегальный отель блокировал жизнь всей улицы, а из-за скважины, вырытой у них на территории, из колодцев местных жителей ушла вода. - Ред.), заколочен. Один нелегальный даже уже снесли.

- А наши не мусорят? Наверняка же пьют? Гуляют?

- Пьют, гуляют. А как же! Но мусор в баки кидают. Культурные.

- Кто едет?

- В основном Москва. Ну и немного Питера. Из регионов мало людей. Но интерес к Байкалу растет! Поедут еще со всей страны. Начинаем верить в это.

Мои друзья и от Листвянки были в полном восторге. Хотя местные называют этот поселок «туристической попсой». Мол, Байкал тут не такой живописный, как на острове Ольхон, который практически сакральное место. Туда мы и отправились дальше.

Только цифры.

Только цифры.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

САМЫЕ НЕДОВОЛЬНЫЕ ОТСУТСТВИЕМ ИНОСТРАНЦЕВ - ВОДИТЕЛИ

Ехали 7 часов. Останавливались, как положено, у всех туристических мест, завязывали ленточки. Только по пути на остров я рискнула сообщить друзьям, что в отеле, где мы будем жить, туалет общий. И мыться будем в бане, по старинке поливаясь из ковшика. Да, на острове нет очистных сооружений, все отходы вывозят на материк, что очень дорого. А сливать в канализацию - считай в Байкал. Поэтому много отелей без удобств.

- Это совсем не Турция с аниматорами! Это вам настоящая Сибирь. Но вы не пожалеете. Обещаю.

В отеле «Берег Надежды», который вместо старенького дома построила семья коренных жителей Ольхона, абсолютно все номера были заняты. В феврале 2020-го я сидела в скромной столовой этой турбазы и была единственной русской постоялицей. А владелица Катя Виноградова тогда пытала меня: «Ну почему москвичи к ним не едут?» - «Дорого, наверное, за эти деньги можно на море погреться». Сейчас в столовой пела «Катюшу» довольная компания из Новосибирска. Им подпевали все соседние столы.

- Да, дела идут, - говорит Катя.

- То есть не скучаете по иностранцам?

- Конечно, гордость, когда в твой поселок едут со всего мира - американцы, французы, китайцы. И все восхищаются. Лучше бы все вместе были. Но для нас ведь самая большая экзотика была - русский турист. И сейчас мы ею наслаждаемся по полной.

И только водители «буханок» (уазики - самый частый на Ольхоне вид транспорта) - самые обиженные отсутствием интуриста.

- Нам китайцы всегда на чай оставляли столько же, сколько такса на день. Русские, понятное дело, не такие щедрые, - ворчит наш водитель Андрей. - А так все более-менее. Без работы не сидим.

Байкал не может не понравиться

Байкал не может не понравиться

Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

ОЛЬХОН: ЧИСТЫЕ ПЕЩЕРЫ И ЛЮДИ В ТУЛУПАХ

- Смотри, какие пещеры чистые! - улыбается местный блогер и фотограф Анатолий Архипенко, встречая нас на Ольхоне. - А помнишь, как было в прошлом году?

Да, я помню эти переполненные туалеты с растекающимися нечистотами прямо по байкальскому льду! И обгаженные (простите за подробности) ледяные пещеры! С Толиком я знакома уже несколько лет по своим командировкам на Байкал. Мы обычно объезжали все помойки и снимали последствия массового туризма на озере. Он всегда ходит с пакетом, чтобы собирать бычки и бутылки. А в этот раз пакета не было.

- Прямо заметно чище стало, - сияет он. - А сколько окурков раньше валялось везде? Сейчас - ни одного! А народу, по ощущениям, столько же.

Людей очень много. Так же толпятся у сказочных ледяных пещер. Радуются, знакомятся.

- Мы из Новосибирска. А вы?

- Из Москвы.

- О! И как вам Байкал?

- Шикарно! Этот лед - сказка. Будто драгоценный камень. Мы столько видели фотографий Байкала, но в жизни все в миллион раз красивее.

Модные инстадивы смело оголяются до купальников ради эффектных фото на голубом байкальском льду. Рядом парни в тулупах и валенках - подготовились к поездке в Сибирь, не то что тайцы, мерзнувшие здесь в прошлые годы в кедах. Парни смеются и снимаются то на фоне сосулек, то на фоне девушек в купальниках. Эти кадры полетят в соцсети и сподвигнут еще многих выбрать не Турцию, а Сибирь.

- Мама, это стоило всех денег и всех мучений, - сказала мне 14-летняя дочь. - Давай приедем сюда еще. И летом тоже!

Помню, как ехала в рейсовом автобусе Ольхон - Иркутск пару лет назад. И наши родные бабули в платочках сидели рядом с немцами и корейцами с огромными фотоаппаратами. Одни ехали в собесы, другие - в аэропорт, чтобы увезти с собой все эти впечатления с Байкала. И я все время думала: ну почему так мало наших людей едет смотреть на настоящую жемчужину мира - великий Байкал? Это же место, которое каждый житель нашей страны просто обязан увидеть. Оно же не только родное, но и самое красивое.

На закате у Шаманки мы все в молчаливом восхищении провожали солнце. И семьи с детьми со всей России. И веселая молодежь, которая раньше тусила на экзотических пляжах. И эти гламурные инстаграм-блогерши. И мои друзья, и моя дочь. Когда я была здесь в прошлые годы в толпе интуристов, солнце так же красиво закатывалось за горизонт. Но сейчас - душевнее, что ли.

Никогда не думала, что я такое напишу, но спасибо китайцам и их коронавирусу. Вернутся еще на Байкал иностранцы. Успеют. Но теперь их точно потеснят русские. Все, кого мы встретили на своем пути в эти дни, собираются приехать сюда еще и еще.

Это совсем не Турция с аниматорами! Это вам настоящая Сибирь

Это совсем не Турция с аниматорами! Это вам настоящая Сибирь

Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Проблемы никуда не делись

Не хочется от восторгов переходить к проблемам, но они пока никуда не делись. Туристическая инфраструктура в Прибайкалье все еще… полудикая. Очистные сооружения так и не построены ни в Листвянке, ни на Ольхоне. Еще несколько лет назад сливные трубы из отелей были проложены прямо в Байкал. Сейчас их хотя бы обязали вывозить нечистоты спецмашинами. Это сказывается на цене проживания, зато вода в озере чище.

- И мусора в зонах, отведенных для дикого туризма (в палатках. - Ред.), стало гораздо меньше, - рассказал «КП» прокурор природоохранной прокуратуры Ольхонского района Вячеслав Петров. - Во многом благодаря тому, что везде были установлены баки для отходов. Ситуация постепенно меняется.

Все еще гниют на дне Байкала тысячи рыболовных сетей и запутавшиеся в них рыбы и водоросли. Корабли сливают свои отходы в озеро, потому что никакой инфраструктуры на 600 километров воды для них толком нет. И самое главное - так до сих пор не решена проблема печально известного Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. А это 6,5 миллиона тонн токсичного шламлегнина, что лежат в картах-накопителях прямо на берегу Байкала. Эта настоящая мина замедленного действия - любое стихийное бедствие (наводнение, землетрясение, сход сели) - и эта отрава может оказаться в Байкале. Планы по его утилизации пока только разрабатываются.

- Поставлены сроки, когда с отходами надо будет окончательно разобраться, - это 2024 год. - рассказал директор иркутского филиала сибирского отделения РАН Игорь Бычков. - Этот год планируется объявить в России Годом Байкала.

А я бы все года в России объявила Годом Байкала и экологии вообще. Природа нашей страны удивительна. И Камчатка, и Алтай, и Кольский полуостров… Нам есть что посмотреть и что беречь для потомков и тысяч туристов со всего мира. Но в первую очередь - для наших, своих.

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