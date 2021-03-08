Почему певица Манижа с песней «Русская женщина» — идеальный выбор для России на «Евровидении»

Искренняя девушка из Душанбе с русским сердцем и завидной самоиронией поборется за нашу страну Фото: EAST NEWS

В 2013 году Манижа Хамраева (или Сангин — фамилия бабушки, что переводится с фарси как «камень») выходила на разогреве у Ланы Дель Рэй в Питере, а в 2021 году представит Россию на «Евровидении». И это не предел. Певица еще в детстве выиграла массу вокальных конкурсов, начала писать музыку сама, давно закрепилась в топ-чартах всех музыкальных площадок страны и честно заслужила место на большой сцене.

Наконец-то, мы увидим модного, современного и необычного исполнителя, написавшего текст песни для конкурса самостоятельно и без подсказок из-за границы от «опытных продюсеров».

Искренняя девушка из Душанбе с русским сердцем и завидной самоиронией поборется за нашу страну.

Когда такое было?

Здоровый китч и провокация

Авторский текст от упитанной Манижи (в переводе с фарси - «нежная») про одинокую тридцатилетнюю девушку, которой пора бы похудеть и разродиться, — что может быть ироничнее?

«Шо там хорохориться? Ой, красавица

Ждешь своего юнца? Ой, красавица

Тебе уж за 30, алло, где же дети?

Ты в целом красива, но вот, похудеть бы

Надень подлиннее, надень покороче

Росла без отца, делай то, что не хочешь

Ты точно не хочешь? (Не хочешь, а надо)

Послушайте, правда, мы с вами — не стадо

Вороны, прошу отвалите-е-е»

Да это она про себя поет! Вот это да.

А посмотрите на костюм — там и русский платок, и азиатский тюрбан, и бордовый спортивный пинап-комбез из серии «На Куршавель!» с золотистой надписью РАШН ВУМЕН на спине. Парадоксальное, но тонкое сочетание китчевых элементов костюма (их шьет мама и по совместительству продюсер Манижи) подчеркивает вкус и чувство юмора певицы, одновременно высвечивая музыкальную эклектику номера. Все это, несомненно, пригодится в прогрессивной и искушенной Европе.

Хотели балалайку? Будет вам балалайка!

Припев, отсылающий к хиту Family Portret от Pink, и вовсе раскрывает Манижу как откровенную артистку, готовую заявить о родовых травмах и переживать их вместе со слушателем: «Борются, борются, все по кругу борются, да не молятся. Сын без отца, дочь без отца. Но сломанной family не сломать меня».

Воспитывали будущую участницу «Евровидения» мама и бабушка. Ушедший из семьи отец певицы считал ее профессию «стыдом, позором и проституцией».

Идейная подоплека

Манижа — за права мигрантов и женщин, против домашнего насилия. Так что у Европы будет идеальный шанс продемонстрировать толерантность ДЕЛОМ. Отдать голос за молодую девушку, которая борется за европейскую повестку и обращает внимание на проблемы, невероятно актуальные для Старого Света. В 2019 певица выпустила клип «Мама», посвященный жертвам домашнего насилия, и позже запустила приложение SILSILA для поддержки людей, пострадавших от агрессии.

Простая девушка с непростой судьбой

Дочь физика-ядерщика Надежды Усмановой и врача Далера Хамраева, которая родилась в муках (врачи предлагали матери Манижи отключить девочку от аппарата ИВЛ) переехала из Душанбе в Москву после того, как в 1994 году во время гражданской войны в Таджикистане в их дом попал снаряд. Тогда девочке было три года. Жила без прописки и прав. Занималась на фортепиано, пела в хоре, а потом отучилась в школе и поступила на психфак РГГУ, после чего заключила контракт с продюсерским центром и начала выступать. В конце нулевых Манижа брала за концерт по 10 тысяч евро — число таких концертов доходило до десяти в месяц. Однако все деньги уходили тогдашним продюсерам Манижи, выступавшей под псевдонимом Ру.Кола (оригинальное и «креативное» имя посоветовали взять на «Русском радио»). С обязательствами по тому драконовскому контракту приходится расплачиваться до сих пор.

Отличная песня с национальным колоритом

Впервые за долгое время мы не будем пытаться сделать, КАК У НИХ: по-европейски, форматно и «евровизионно». Плевать на все эти рамки. Наша музыка гораздо красивее, разнообразнее и сочнее. Она имеет богатые корни и живописный национальный окрас. Так чего мы столько лет стесняемся? Кому хотим понравиться, выпуская на «Евровидение» жуткие вторичные шлаковые переработки от «иностранных авторов» и композиторов? Манижа, свободно говорящая на нескольких языках, написала бойкую песню с мелодичными этническими зарисовками сама — и в Нидерландах наглядно докажет, что можно и нужно петь на родном языке, не оборачиваясь на пресловутые судейские баллы. Наконец-то наш язык зазвучит со сцены «Евровидения». И пусть платок с бахромой накроет роттердамскую Ahoy Arena со всей добротой и широтой русской души.

Азия + Европа = Мир

В своем образе и песне Russian Woman певица изящно сочетает лучшие черты азиатских и европейских народов (и нарядов). И на сцене «Евровидения» это будет выглядеть крайне необычно и интересно. Манижа подчеркивает, что не принадлежит «ни одной земле», и застенчиво называет себя «недославянкой и недотаджичкой». Хотя все мы понимаем — поющая на русском языке и живущая в России девушка слегка лукавит. Все ради мира на земле: не зря Манижу назначили послом Доброй воли в ООН по делам беженцев. Уж гуманная Европа-то должна оценить?

Стратегическая победа — проголосует весь СНГ

Выбрав Манижу, публика бессознательно сделала и грамотный политический шаг. Ведь российский зритель будет отключен от голосования за певицу, а русскоговорящий — нет. Огромная аудитория людей, причисляющих себя к категории «рожденный в СССР», на просторах всего СНГ (и не только) наверняка с радостью отдаст голос за Манижу. И это тоже аргумент в копилочку.

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