Вопрос дня: А вы какие блины предпочитаете? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:

- С красной икрой и с рыбкой красной. Лично пеку. На сливочном масле лучше всего - на подсолнечном запах другой. И обязательно на чугунной сковородке. Сковородок у меня полсотни на даче - и чугунных, и тефлоновых. Газ выставляешь аккуратно и жаришь - стопку за стопкой. Когда маленький был, я пек блины размером со старый рубль. А сегодня могу 28 штук употребить размером со сковородку - это мой рекорд .

Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, вице-президент Движения автомобилистов России:

- Блины люблю самые простые - из обычной муки и теста. Есть у нас в семье любители блинов с икрой, причем с черной. А я им говорю - да вы лучше заверните горячий блинчик со свежим мясным фаршем, с говяжьим!

Максим СУРАЙКИН, глава «Коммунистов России»:

- С детства помню, какие бабушка и мама пекли блины размером со сковороду. Это редкое было счастье - такие огромные блинные горки по весне. На сгущенку у меня была аллергия, потому со сметаной наворачивал. Причем бабушка в деревне блины в печи делала. А я сидел у печки и с восторгом наблюдал за процессом. Блин душевный из печи - вкус, знакомый с детства.

Вадим ДРОБИЗ, глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя:

- Люблю всякие: гречишные, пшеничные, рисовые. Для меня интересный наполнитель - банановый. Берешь спелый банан, толчешь его до состояния кашицы, закручиваешь в блинчик - отлично идет! Женская часть семьи и внук любят блины со сметаной и с красной икрой . А я с десяток банановых блинов могу принять.

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор:

- Я, как сибиряк, уважаю гречишные блины. У них особый вкус и запах. В Тюмени мы ели со сметаной, медом и грибами. А в Питере сейчас в наших заведениях 6 - 7 видов блинов делаем. Почему-то особо популярны из рисовой муки - тонкие, белые, с мясом, капустой и картошкой. Еще питерцы уважают хрустящие блины с курицей протертой и с грибами, либо со сгущенкой. Я люблю приготовленные на топленом масле. Знаю, некоторые предпочитают на свином сале жарить, они с корочкой получаются.

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент Ассоциации ветеранов «Альфы»:

- В мирное время мама моя пшеничные пекла. Гречишные мне не очень шли. А там, за речкой, в Афганистане, мы и кукурузные пекли, и рисовые тоже. В экстремальных ситуациях вдали от родины из чего только блины не делали! Что Масленица принесла - все в душу пошло...

Михаил ШЛЯПНИКОВ, фермер и блогер:

- Все, что под рукой, мечу на стол. По мне, так лучше с рыбкой и с творогом. Еще неплохо идут конвертики из блинов с курицей и лучком зеленым. Рисовые блинчики - не наша история. А с вареньем ягодным - это для женщин и детей. И с маслом не нужно никаких изысков. У нас масло самодельное, коровье.