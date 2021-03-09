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В ООН назвали полностью открытые для туризма страны

Из-за пандемии посетить без проблем можно всего пять государств
Юрий МАЙБОРОДА
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На сегодня без каких либо проблем можно посетить всего пять стран

На сегодня без каких либо проблем можно посетить всего пять стран

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Пандемия коронавируса привела не только к ограничениям внутри стран, но и к полному либо частичному закрытию границ.

Согласно отчету Всемирной туристической организации (UNWTO), имеющей статус специализированного учреждения системы ООН, на сегодня без каких либо проблем можно посетить всего 5 стран.

Вот государства, которые готовы принять туристов без оглядки на тесты и сертификаты о прививках: Албания, Танзания, Коста-Рика, Доминиканская Республика и Северная Македония.

Часть остальных стран требует от прибывающих путешественников документального подтверждения отрицательного теста на коронавирус, а также прохождения обязательного карантина.

По состоянию на февраль 73 страны закрыли свои границы полностью, а 69 – частично.

Из доклада UNWTO следует, что распространение новых штаммов коронавируса в ряде стран привело к ужесточению ограничений на въезд.

Глава организации Зураб Пололикашвили заяви, что перезапуск туризма, являющегося для многих государств едва ли не главным источником дохода, возможен лишь с учетом эпидемиологической ситуации:

– Введение ограничений должно основываться на последних данных и анализах и постоянно проверяться, чтобы обеспечить безопасный и ответственный перезапуск сектора, от которого зависят миллионы предприятий и работников.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко рекомендовала россиянам планировать отпуск в 2021 году внутри страны, поскольку внешний туризм наверняка будет затруднен.

Туризм: Авиаперелеты