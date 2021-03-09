«Не трогайте мужа. После инсульта спорт ему не нужен!»: как жена Дмитрия Диброва уговаривает звезду ТВ похудеть

Полина и Дмитрий Дибров на днях отметят 12-ую годовщину свадьбы. Фото: СОЦСЕТИ

61-летний телеведущий Дмитрий Дибров год назад выписался из больницы с приличным списком рекомендаций и назначений. Дибров перенес инсульт и был вынужден изменить образ жизни. Дмитрий быстро восстановился и вернулся на работу и к активной жизни. Жена и прислуга напоминают звезде экрана о ежедневном приеме таблеток. Кроме того, Дибров изменил образ жизни, благодаря чему прилично похудел – более чем на 10 кг. Однако теперь вес возвращается. И жена мэтра ТВ решила, что с этим надо что-то делать.

Недавно Дмитрий Дибров рассказывал kp.ru о новом образе жизни: «Я же пережил инсульт в юбилейном году. Это серьезно повлияло абсолютно на все. В частности, я теперь не пью и не курю. Что бы еще на свете могло меня заставить бросить сигарету или отказаться пропустить с друзьями вечерком 50 граммов под хорошую закуску?» От алкоголя Дибров никогда не зависел, в запои не уходил – но теперь на вечеринках и застольях не пьет. Но вкусно поесть звезда ТВ не прочь. Результат уже можно рассмотреть на последних фото и видео – частично вернулся лишний вес.

Спасает новый имидж, который к лицу Дмитрию – он перестал красить волосы, стилист оформил седину в модную прическу. Дибров сменил оправу, и провел ряд процедур у косметолога. В результате овал лица подтянулся, а морщины и носогубные складки уменьшились, отеки ушли. Жена Дмитрия Диброва Полина всегда на страже здоровья мужа. Диброву сейчас волнует вопрос: «Как влюбить мужа в спорт? У кого есть опыт? Мне кажется - это необходимо для здоровья и хорошего самочувствия плюс пример для детей. Пока Дмитрий не понимает зачем бы это ему было нужно?»

Сейчас Дибровы на Мальдивах. И Полина готовит план — как спровоцировать мужа заняться спортом. Фото: СОЦСЕТИ

С этим вопросом Диброва обратилась к подписчикам в социальных сетях и даже вступила в дискуссию при обсуждении данного вопроса, поделившись нюансами проблемы. Оказывается, Полина и скандинавскую ходьбу мужу предлагала, и плавание в домашнем бассейне, и тренировки дома со специалистом, и даже йогу – ничем не заинтересовать звезду экрана. «Заходит в бассейн, походит по дну и говорит – я поплавал!» - жалуется Полина.

Диброва интересуется у женщин, как они уговаривают мужей меньше есть и заниматься спортом. Советы Полина для Дмитрия получила разные. Вот некоторые из них. «Не нужен ему спорт, все он прекрасно понимает. Спортом в его возрасте - если он им не занимался, то очень противопоказано заниматься». «В его возрасте только пешие прогулки». «После инсульта спорт и нагрузки ему точно не нужны. Йога может быть, плавание, много ходить. Но без фанатизма. И есть поменьше». «Да уже не трогайте мужа, ему столько уже лет и разница между вами в два раза! Он, бедняга, уже перенес инсульт, пусть уж поправляется и живет долго и счастливо! У каждого своя полоса в жизни для бега». Чаще всего резюмировали: «Он должен захотеть сам».

А пока Полина и Дмитрий Дибров и их трое сыновей отдыхают на Мальдивах. А, вернувшись в Москву, пара отметит 12 лет со дня свадьбы. Похоже, что желанным подарком для Полина станет если ее любимый муж согласится заняться скандинавской ходьбой.