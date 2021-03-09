Британский премьер и его невеста ищут деньги на ремонт служебной квартиры

56-летний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Фото: REUTERS

56-летний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его 32-летняя невеста Кэрри Саймондс ищут деньги на ремонт служебной квартиры, в которой они проживают вместе со своим маленьким сыном.

Согласно британскому законодательству, премьер может позволить себе потратить на ремонт служебного жилья и его обстановку до 30 тысяч фунтов стерлингов в год (более 3 миллионов рублей). Однако для Джонсона и Саймондс этой суммы оказалось недостаточно.

Известно, что пара проживает в квартире с четырьмя спальнями, расположенной над официальной резиденцией главы Минфина Великобритании.

Джонсон - не первый премьер, который занимает эту квартиру – его предшественники также делали выбор в пользу именно этого жилья, поскольку оно значительно больше, чем то, которое расположено над резиденцией премьера.

Британские СМИ утверждают, что ремонт, который был затеян вскоре после появления в прошлом году у Джонсона и Саймондс общего ребенка, практически закончен, и сейчас идет поиск средств на его оплату.

Пресс-секретарь Джонсона прокомментировать ситуацию отказался, сославшись на то, что все данные будут опубликованы в надлежащее время.

Эксперты предполагают, что в Британии может быть создан благотворительный фонд, официальной миссией которого станет сбор средств на восстановление правительственных зданий, однако основной миссией фонда будет являться поиск денег для оплаты ремонта в служебной квартире премьера.