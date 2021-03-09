Райффайзенбанк предлагает льготную ипотеку по ставке 5,89%

Райффайзенбанк объявил о снижении ставки для ипотеки с господдержкой 2020 до 5,89%. Теперь это одно из самых бюджетных предложений на рынке.

«Мы рады, что с нашей помощью ещё больше людей смогут быстро и просто решить свой квартирный вопрос. Оставить заявку на льготную ипотеку можно в личном кабинете на нашем сайте или в мобильном приложении и получить одобрение в течение одного дня», — отметил руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников.

Предложение действительно для покупки жилья в новостройке. Льготная ставка сохранится на весь срок кредитования. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 6 млн рублей в других регионах страны. Максимальный срок кредитования – 30 лет.

Подробнее можно узнать на raif.ru.