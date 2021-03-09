Пять тайн происхождения коронавируса, которые до сих пор не разгаданы

Откуда все-таки взялся вирус SARS-CoV-2, перевернувший жизнь всего мира? Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Откуда все-таки взялся вирус SARS-CoV-2, перевернувший жизнь всего мира? Эксперты Всемирной организации здравоохранения, исследователи из крупнейших университетов, именитые эпидемиологи ищут ответ на этот вопрос уже больше года. Но окончательного ответа до сих пор нет.

Да, мы все читали про летучих мышей, панголинов, “мокрые” рынки Уханя... Но все же – как именно и когда вирус впервые поразил человека?

В журнале Nature опубликована статья: ведущие мировые эксперты задают сами себе и коллегам вопросы, на которые до сих пор нет ответа. Вопросы не новые, но в этом и проблема. Время идет, загадки остаются.

Недавно исследователи Всемирной организации здравоохранения отправились в Китай как раз для того, чтобы получить новые данные о начале пандемии. Но отчет об итогах миссии до сих пор не обнародован.

Вирус распространялся в Китае еще до первого официально зарегистрированного случая?

Ключевой вопрос – когда и как человек (или люди) впервые заразился вирусом SARS-CoV- 2. Питер Бен Эмбарек, возглавлявший февральскую миссию ВОЗ в Китай, напоминает: официально первый случай COVID-19 зарегистрирован 8 декабря 2019 года у жителя Уханя, который никуда из родного города не ездил. Точнее, 8 декабря появились симптомы, диагноз был поставлен позже.

Однако Бен Эмбарек и его коллеги выяснили, что в декабре 2019 года в Ухане была как минимум тысяча больных – намного больше, чем считалось до сих пор. Вероятно, вирус появился в предыдущие месяцы – раз в декабре было уже столько заразившихся.

Недавно исследователи Всемирной организации здравоохранения отправились в Китай как раз для того, чтобы получить новые данные о начале пандемии. Но отчет об итогах миссии до сих пор не обнародован. Фото: REUTERS

Но подтверждений пока нет. Китайские медики проштудировали истории болезни людей, лечившихся в клиниках Уханя начиная с октября. Нашли сто пациентов, чьи симптомы напоминают ковид. У 67 человек из этой сотни взяли анализ крови на антитела. Не нашли ни у кого!

Бен Эмбарек настаивает, что надо снова вернуться к историям болезней осени 2019 года – расширить список симптомов, чтобы не пропустить ни одного потенциального раннего случая коронавируса.

Хорошо бы проверить на наличие вируса также 200 тысяч образцов, которые хранятся в Уханьском банке крови, а еще лучше – и в других регионах Китая, предлагает Доминик Дуайер, вирусолог из Сиднея, также участвовавший в поездке экспертов ВОЗ в Поднебесную.

Собственно, одна попытка уже была - в Гуанчжоу, мегаполисе на юге Китая, изучили образцы крови за весь 2019 год. В некоторых нашли антитела к SARS-CoV-2. Однако Ян Липкин, инфекционист из Колумбийского университета в Нью-Йорке, считает, что выводы делать рано: тесты не до такой степени точны, чтобы с полной уверенностью утверждать, что антитела выработались в ответ именно на тот самый коронавирус, а не какую-то другую инфекцию.

В начале пандемии под подозрение попал рынок Хуанань в Ухане. Фото: REUTERS

Разлетелся ли вирус из Китая по всему миру еще до того, как о нем стало известно?

Ответ на этот вопрос также помог бы уточнить “биографию” пандемии. В Италии и Франции антитела к SARS-CoV-2 нашли в анализах крови, взятых еще в ноябре 2019 года. Это не значит, что вирус имеет европейское происхождение, подчеркивает Бен Эмбарек. Скорее подтверждает тот факт, что он циркулировал в Ухане задолго до первых зарегистрированных случаев. Аэропорт Уханя был крупным международным хабом, самолеты летали во все страны мира, и пассажиры запросто могли увезти с собой и вирус, о котором тогда никто не знал.

Эксперт предлагает проверить на COVID-19 анализы крови, взятые в 2019 году, и в других странах Европы – как это уже сделали в Италии и Франции.

И все-таки виноват рынок?

Человек заразился коронавирусом не напрямую от летучей мыши, было еще одно звено - животное-переносчик (во всяком случае, такова основная версия). Но вот какое именно? Это еще одна загадка. Исследователи грешат на барсуков и даже обычных кроликов, но доказательств нет.

В начале пандемии под подозрение попал рынок Хуанань в Ухане. Там продают мясо диких животных, свежее и замороженное. И многие их первых заразившихся были завсегдатаями этого рынка. Вирус обнаружили в сточных водах и отходах рынка Хуанань. Вроде бы все очевидно. Но вот в мясе, которым там торговали, не найдено ни следа. И тем не менее: рынок остается единственным местом, с которым связаны многие ранние случаи коронавируса, с одной стороны. И именно там была возможность контакта человека с дикими животными – с другой.

Важно выяснить, как и откуда вирус мог попасть на рынок Хуанань, подчеркивает Хунг Нгуен-Вьет из Международного исследовательского института животноводства в Найроби. Вместе с коллегами он выявил десять торговых точек, где торговали мясом диких животных. Часть добыта охотниками, часть выращена на специальных фермах в Южном Китае.

Надо устроить проверку на фермах, призывает Питер Дашак, президент неправительственной исследовательской организации Ecohealth Alliance (США) и участник миссии ВОЗ в Китае. Возможно, удастся узнать, чем болели работники и животные до пандемии. И хорошо бы узнать, какими животными торгуют на других уханьских рынках. Родители “пациента номер один”, заболевшего 8 декабря, ходили вовсе не на рынок Хуанань, а на “мокрый” рынок в своем районе.

Был ли вирус в замороженном мясе диких животных?

Вряд человек заразился от живого зверя, считают эксперты ВОЗ. Возможно, источником его стало замороженное мясо, которое привезли в Ухань с южнокитайских ферм. Питер Дашак сомневается: мол, на рынке видел освежеванные тушки, а не замороженное мясо в пластике или вакууме. При этом китайские ученые умудрились обнаружить следы РНК вируса в упаковках замороженной трески.

Вряд человек заразился от живого зверя, считают эксперты ВОЗ. Фото: REUTERS

Эпидемия началась у животных, потом у людей?

Китайские ученые ищут вирус не только у замороженной трески, но и у живых зверушек. В 2019 и 2020 годах они взяли анализы у 30 тысяч особей разных видов – домашних, диких, живущих на фермах. Не нашли ни SARS-CoV-2, ни антител. Единственное исключение - несколько уханьских кошек, у них и правда обнаружился коронавирус.

Этого мало, настаивает Бен Эмбарек – что такое 30 тысяч анализов по сравнению с миллиардами китайских животных? Надо искать дальше.

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