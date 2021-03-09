Воспитанникам детских садов Нью-Йорка расскажут все о сексе

Уроки сексуального воспитания предлагается сделать обязательными для всех школ и детских садов штата Нью-Йорк. Фото: EAST NEWS

Сенатор-демократ Самра Брук внесла на рассмотрение законопроект, который гарантирует, что все дети, посещающие детские сады и школы штата Нью-Йорк, «получат всестороннее половое воспитание», базирующееся на стандартах программы «Сексуальное образование для социальных изменений», одобренных Советом по сексуальной информации и просвещению Соединенных Штатов (SIECUS).

Пока же лишь в государственных школах Нью-Йорка уроки сексуального воспитания входят в учебную программу на уровнях, определяемых самими учебными заведениями. Теперь же предлагается сделать это обязательным и одинаковым для всех школ и всех детских садов штата.

«Сексуальное образование для социальных изменений» – программа, написанная левыми сторонниками изменений в образовательных учреждениях. Среди прочего она предусматривает, например, обучение детей в возрасти 5-и лет гендерной идентичности, а 8-летних – использованию блокираторов гормонов для предотвращения полового созревания у трансгендеров.

В ней также прописано, что уже ко второму классу средней школы дети должны знать о репродуктивной функции человека, уметь перечислять названия частей тела, включая гениталии, обладать навыками обсуждения различных способов выражения людьми своего пола и обладать информацией о гендерно-ролевых стереотипах.

Для 11-летних детей программа предусматривает лекции о вагинальном, оральном и анальном сексе, изучение гомосексуальных, пансексуальных, асексуальных и других гендерных идентичностей, получение инструкций по использованию всех типов противозачаточных средств.

Сенатор заявила, что ею движут благие намерения, и она «очень обеспокоена недопустимо высоким уровнем насилия в отношениях, сексуальных домогательств и нападений, а также онлайн-издевательств в нашем обществе». Она считает, что «мы должны вооружить следующее поколение навыками и образованием, которые потребуются им для процветания»,

В Родительском союзе Нью-Йорка инициативой Брук возмущены: «Конституция штата гарантирует базовое образование, но нигде не сказано, что мы должны подготовить наших детей к изменению пола, если они хотят. У нас есть школы, где 95% детей не умеют читать или не знают математику на уровне своего класса, а теперь они хотят внести эти сложные вопросы социальной справедливости? Это чушь».

Учитывая то, что Нью-Йорк является многолетней цитаделью американской Демократической партии, у законопроекта есть все шансы быть беспрепятственно принятым.

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