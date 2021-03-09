Новые правила в общественном транспорте: детей-безбилетников нельзя высаживать, а льготники должны иметь паспорт

С 7 марта начали действовать изменения в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей городов, которые пользуются автобусами, троллейбусами и трамваями, ждет несколько новшеств. С 7 марта начали действовать изменения в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.

Поправки были подготовлены Минтрансом в связи с критикой системы контроля за проездом. Куча народу ездит без билетов или по чужим картам. Зато иногда контролеры или водители проявляют прямо-таки жестокость. Сильно нашумели истории, когда на мороз высаживали детей, которым не хватало пары рублей для оплаты проезда.

Что же теперь усовершенствовали?

- Про одно из главных новшеств уже много писали — несовершеннолетних «зайцев» (до 16 лет) запрещено высаживать на улицу, если они едут одни, без взрослых. Даже если у мелкого безбилетника нет денег, следует его довезти туда, куда ему надо. Транспортники подозревают, что теперь куча несознательных подростков будет ездить по городам бесплатно, но тем не менее решено, что здоровье детей дороже, по крайней мере никто не подхватит простуду или воспаление легких из-за неосторожности взрослых.

Поправки в правила пользования общественным транспортом были подготовлены Минтрансом в связи с критикой системы контроля за проездом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

-Зато ужесточены правила проезда, которые касаются взрослых. Льготники обязаны иметь при себе не только документ, подтверждающий право на бесплатный проезд или оплату его со скидкой, но и удостоверение личности (например, паспорт). Последнее не требуется лишь в тех случаях, когда в документе, подтверждающем право на льготы, есть фотография.

Например, если у вас есть социальная карта с фотографией, по которой вас можно распознать, то тогда паспорт для подтверждения права на льготный проезд с собой носить не надо. Если в такой карте фото нет (в разных регионах это по-разному) или льгота подтверждается справкой, временным документом, какой-то еще бумагой, где есть только текст, вы обязаны предъявить контролеру или водителю паспорт (или иной удостоверяющий личность документ — например, права или загранпаспорт), а на детей — свидетельство о рождении.

Последний момент — особенно важен. Льгот на проезд для детей до определенного возраста достаточно много, и раньше обычно подтверждать возраст ребенка не требовали. Видно, что маленький — и ладно. Теперь, если вы собрались куда-то на автобусе и надеетесь провезти дитя бесплатно, не забудьте взять свидетельство о его рождении.

- В обновленных правилах уточняется и главный меркантильный момент — сколько обязан заплатить пойманный «заяц». Взысканный штраф (его размер устанавливается законами регионов) не заменяет оплату проезда. То есть с «зайца» возьмут и то, и другое. Тут так: если неизвестно, на какой остановке сел безбилетник (а доказать, что вы зашли в автобус две остановки назад, а не 10, как правило, невозможно), заплатить надо за билет с начала маршрута. Если «заяц», которому больше 16 лет, платить сполна отказывается, его высадят на ближайшей остановке.