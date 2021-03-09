История Меган Маркл, уговорившей принца Гарри отказаться от титулов: Экзотическая ДНК для королевской семьи

По словам друзей Гарри и Меган, принц старался держать их отношения в секрете как можно дольше, чтобы не отпугнуть актрису. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ДВА НАБОРА КУКОЛ

Когда Меган Маркл было семь лет, она мечтала получить в подарок набор кукол — семейство Харт. Мистер и миссис Харт были знакомы со знаменитой Барби и ее близким другом Кеном, но сильно отличались от них. Барби перепробовала десятки профессий от балерины до астронавта и вместе с Кеном вела гламурный образ жизни. Детей у них не было.

Мистер Харт носил галстук и подтяжки, миссис Харт — розовое платье. Судя по внешности, мистер Харт работал в банке или в юридической фирме. Его жена сидела дома, воспитывала детей. У них было сначала двое, потом родился третий. Старшую девочку звали Меган.

Семья Харт продавалась в двух вариантах — белые и негры. Однажды на рождество папа Меган Маркл подарил ей этот набор: в коробке лежал белый мистер Харт, афроамериканка миссис Харт и двое детей — один белый, другой черный. Папа купил два набора и сделал из них мультикультурную семью.

Томас Маркл — белый папа — работал в Голливуде оператором-постановщиком и осветителем. Среди его предков — немцы, англичане, ирландцы и голландцы. Дориа Рэглэнд — чернокожая мама — была визажистом. Среди ее предков — рабы из штата Джорджия. Дориа делала макияж актерам, которые снимались в телесериале «Главный госпиталь». Так она познакомилась с Томасом. Венчал их брат Бхактананда в храме Содружества самореализации, основанного индийским йогом по имени Парамаханса Йогананда.

Жили они в белом районе Лос-Анджелеса. Меган родилась скорее белой, чем черной. Когда мама гуляла с дочкой, Дориу принимали за няню.

Однажды в школе на уроке английского языка учительница попросила детей заполнить анкету, в которой был вопрос об этническом происхождении. Следовало поставить крестик в квадратике напротив одной из четырех категорий: белые, черные, латиноамериканцы, азиаты. Меган не знала, как себя определить. Учительница посоветовала пометить квадратик напротив слова «белые», потому что девочка так выглядела. Меган не стала заполнять эту графу, а когда пришла домой, спросила у папы. Томас сказал в следующий раз нарисовать свой квадратик.

Двухрасовое происхождение Меган мешало ей в начале ее актерской карьеры. Фото: кадр из фильма

ЭТНИЧЕСКИЙ ХАМЕЛЕОН

Двухрасовое происхождение Меган мешало ей в начале ее актерской карьеры. «Я была недостаточно черной для черных ролей и недостаточно белой для белых, - писала она в своем блоге в 2015 году. - Я оказалась где-то посередине, как этнический хамелеон, который не мог найти работу».

Меган ходила в католическую школу, где научилась искусству каллиграфии. В перерывах между съемками она зарабатывала на жизнь тем, что писала красивым почерком приглашения на свадьбы, письма клиентам итальянской фирмы Dolce & Gabbana и т.п.

В 2011 году Меган Маркл получила роль помощника юриста в сериале Suits (в России – «Форс-мажоры»). Расовое происхождение Рэйчел Зэйн — так звали героиню Меган — сначала никак не определялось. Для создателей сериала этнический фактор большого значения не имел. Это воплощение мечты Мартина Лютера Кинга об обществе, где человека судят не по цвету кожи, а по его личным качествам. На фоне чернокожей начальницы Рэйчел выглядела очень даже белой. И лишь в конце второго сезона выяснилось, что отец Рэйчел Зэйн — афроамериканец, крутой адвокат в другой конторе.

«Реакция была неожиданной, но она демонстрирует скрытый расизм, который широко распространен, особенно в Америке, - писала Меган Маркл в своем блоге. - Как двухрасовая женщина, я с ужасом наблюдаю за тем, как обе части моей культуры становятся жертвами средств массовой информации, навечно закрепляющих стереотипы и напоминающих нам о том, что Штаты, возможно, только наложили повязки на болезни, которые никогда не были излечены».

Главные герои сериала Suits — высокопрофессиональные юристы, которые готовы пойти на многое, чтобы выиграть дело. Время от времени они вспоминают о моральных принципах, даже испытывают угрызения совести. Они носят дорогие костюмы и дорогие часы, но иногда помогают бедным, оказывая им юридические услуги бесплатно.

Меган Маркл снималась в этом сериале шесть лет. Она многому научилась не только в плане актерского мастерства, но и в том, как преуспеть в реальной жизни. Ее героиня Рэйчел Зэйн не просит помощи у своего влиятельного отца, самостоятельно пробивает себе дорогу в джунглях Нью-Йорка. Отец Меган Маркл не пользовался особым влиянием в Голливуде, она тоже сама по себе. Сильная, независимая, амбициозная.

Новость о том, что 32-летний «рыжий Ромео из королевского дворца» встречается с 35-летней американской актрисой, просочилась в британскую печать в конце октября 2016 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В июле 2016 года Меган познакомилась с принцем Гарри. Эксперты по личной жизни королевских особ расходятся во мнениях о том, кто организовал их первое свидание. Несомненно другое: им было о чем поговорить. Она наверняка рассказывала принцу о своей гуманитарной деятельности: об участии в проекте по очищению питьевой воды в Руанде, а также в кампании за равноправие женщин в развивающихся странах. О том, как ездила в Афганистан, чтобы поддержать находящихся там американских солдат. Гарри служил в Афганистане. Помогал инвалидам, раненым в ходе боевых действий. Организовал для них международные спортивные соревнования.

На втором свидании принц Гарри пригласил Меган в Африку. Он должен был провести три недели в Малави, участвуя в проекте по переселению 500 слонов из одного заповедника в другой. Потом Гарри отправился в Ботсвану, куда прилетела Меган. Они жили в палатке и смотрели на звезды.

ЛЮБИМОЕ РЕАЛИТИ-ШОУ БРИТАНИИ

Новость о том, что 32-летний «рыжий Ромео из королевского дворца» встречается с 35-летней американской актрисой, просочилась в британскую печать в конце октября 2016 года.

«В последние несколько недель наблюдатели за жизнью королевской семьи обратили внимание на то, что у Гарри… отмечается явная упругость в походке, а также на то, что он постоянно улыбается», - сообщала «Дейли Экспресс» 31 октября.

По словам друзей Гарри и Меган, принц старался держать их отношения в секрете как можно дольше, чтобы не отпугнуть актрису. Когда Меган приезжала в Лондон, она останавливалась в Кенсингтонском дворце, где познакомилась с принцем Уильямом, старшим братом Гарри, и его женой Кейт Миддлтон. Американка сразу же им понравилась.

«Меган очень умная и уверенная в себе женщина, она не благоговеет перед членами королевской семьи, - говорили знающие люди. - Это одно из тех качеств, которыми восхищается Гарри».

Британская пресса взялась за новую сенсацию с большим энтузиазмом. 2 ноября «Дейли Мейл» поведала, что мать Меган Маркл живет в криминальном районе Лос-Анджелеса, где за последнюю неделю произошло 47 преступлений, включая убийство и ограбление.

А 6 ноября в той же «Дейли Мейл» появился комментарий известной журналистки Рэйчел Джонсон, сестры нынешнего премьер-министра Бориса Джонсона. Правда, в то время Борис занимал пост министра иностранных дел.

Рэйчел подошла к теме с генетической точки зрения. Она усмотрела позитив в том, что, если у принца и актрисы родится ребенок, это добавит «богатую и экзотическую ДНК» в «водянистую голубую кровь» Виндзоров (род принца Чарльза, отца Гарри) и в «бледную кожу и рыжие волосы» Спенсеров (род принцессы Дианы, матери Гарри). «Мать мисс Маркл — афроамериканская женщина с дредами из плохого района Лос-Анджелеса», - сообщала читателям сестра министра иностранных дел Великобритании.

Рэйчел Джонсон написала о Меган Маркл много хорошего, но в целом выразила сомнение в том, что этот союз будет крепким. Меган уже была замужем за американским кинопродюсером Тревором Энгелсоном. Они развелись в 2013 году.

Потом она встречалась с известным канадским шеф-поваром и владельцем ресторана Кори Витиэлло, которого бросила вскоре после того, как познакомилась с принцем Гарри. По словам Джонсон, бросила «как горячий кирпич, когда поймала на крючок самую большую рыбу во вселенной знакомств, не отвечая на послания Гарри по несколько дней (такая старая уловка!)».

Меган Маркл надеялась, что в Британии ее будут воспринимать как международного гуманитарного деятеля. Но британская пресса - наглая и злая, особенно бульварные газеты. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если Меган рассталась с двумя мужчинами, она вполне может сбежать и от принца. «Кокетливый Гарри повстречался с ровней, и это означает только одно», - вынесла приговор Рэйчел Джонсон. Эту статью часто цитировали, но не потому, что автор усомнилась в счастливом будущем Гарри и Меган. Уцепились за пассаж про ДНК как за пример завуалированного расизма по отношению к Меган Маркл.

Для нее это больная тема. «Когда смешивают черное и белое, получается серое, - писала Меган в своем блоге в 2015 году. - В значительной степени это именно то, что произошло с моей самоидентификацией: я превратилась в мутное пятно, люди общались со мной как в тумане. Я была серая. А кто хочет быть окрашенным в такой тусклый, нейтральный, лишенный глубины цвет? Я точно этого не хотела. Поэтому надо выбирать: продолжать жить, запутавшись в хаосе непонимания самой себя, или обрести идентичность, которая от всего этого не зависит».

Меган Маркл надеялась, что в Британии ее будут воспринимать как международного гуманитарного деятеля. Но британская пресса - наглая и злая, особенно бульварные газеты. Рядовому британцу не очень интересно читать про то, как очищают питьевую воду в Руанде. А вот то, что у принца Гарри «экзотическая» подруга, а чернокожая теща живет в криминальном районе Лос-Анджелеса, - это совсем другая история. Бизнес есть бизнес.

Через два дня после статьи Рэйчел Джонсон появился необычный документ - официальное заявление секретаря принца Гарри по связям со средствами массовой информации. В нем отмечалось, что СМИ вышли за пределы допустимого и подвергли Меган Маркл оскорбительным нападкам с расистским подтекстом. А в социальных сетях и в комментариях к статьям, опубликованным в интернете, это глумление носит неприкрытый расистский и сексистский характер.

«Принц Гарри обеспокоен безопасностью мисс Маркл и глубоко огорчен тем, что не смог ее защитить, - говорилось в заявлении. - Отношения между ним и мисс Маркл, которые продолжаются всего несколько месяцев, привели к тому, что она оказалась под ударом этого урагана, и так не должно быть. Он знает, что комментаторы будут говорить: «это цена, которую она должна заплатить», «это часть игры». Он категорически не согласен. Это не игра — это его и ее жизнь».

На самом деле игра существует, и правила у нее такие: либо все, либо ничего. Если хочешь сохранить личную жизнь в секрете, живи тихо под корягой и носа не показывай. А если ты публичная персона, то будь готов к тому, что журналюги будут копаться в твоем мусорном бачке и фотографировать тебя через занавеску. Работа у них такая. Официальное заявление от имени принца Гарри было ошибкой. Акулы пера почувствовали запах крови.

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