«Почему в «Зените» игроки деградируют так быстро?»: Пять вопросов Сергею Семаку

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Зенит» потерпел очередное поражение. Команда Сергея Семака уступила «Рубину», и отрыв питерцев в таблице РПЛ сократился до двух очков. В 2021 году «Зенит» Семака не выигрывал ни разу – до поражения в Казани он вылетел из Кубка России от «Арсенала», и свел вничью матч с «Ростовом». А прошлый год ознаменовался грандиозным провалом в Лиге чемпионов. И с каждым матчем фанаты в Санкт-Петербурге все скептичное относятся к главному тренеру Сергею Семаку. В соцсетях все чаще звучат призывы к отставке. «КП» собрала основные претензии к тренерскому штабу сине-бело-голубых.

1. У «Зенита» нет игры. У Сергея Семака самый дорогой состав в Премьер-лиге, но все атаки очень простые. В большинстве своем они сводятся забросам на Артема Дзюбу, а там как получится. Когда соперники стерегут большого форварда, голы «Зениту» даются с огромным трудом. Большая часть фанатов в Санкт-Петербурге считают, что тактика хороша для «Уфы», но никак не для клуба, которые хочет доминировать в России и греметь в Европе.

В прошлом сезоне "Зенит" провалил выступление в еврокубках. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

2. В «Зените» игроки деградируют. Посмотрите, как был забит второй гол «Рубином». Там нападающий Денис Макаров, не так давно выступавший в «Нефетхимике» делает клоуна из Деяна Ловрена. Того самого защитника, что со сборной Хорватии не так давно становился вице-чемпионом мира, а в «Ливерпуле» выигрывал Лигу чемпионов и АПЛ. Но всего за полгода в «Зените» Ловрен растерял многие свои сильные качества. Та же история творится с Артемом Дзюбой – он вообще не похож на того форварда, который на ЧМ-2018 был лучшим игроком страны.

3. В «Зените» нет своих футболистов. В ЦСКА – полно молодежи, «Локомотив» воспитал Миранчуков и Баринова, в «Динамо» забивает 17-летний выпускник академии Захарян, у «Краснодара» есть Шапи, Уткин и Сафонов… А в «Зените» почти все места в составе отданы дорогостоящим наемникам. А если кто из воспитанников и играет в команде, то им, как Кузяеву, приходилось сначала уйти из клуба, и только потом «Зенит» покупал их обратно. Хотя как раз эта претензия к Семаку – косвенная.

4. Сергей Семак очень плохо управляет игрой со скамейки, не делает своевременных замен. Уже давно замечено, что замены в «Зените» не усиливают игру, а чаще всего они производятся очень поздно. И ход выпустить Ерохина как джокера, умеющего голами спасать матчи, уже почти не работает.

Игрок "Рубина" Денис Макаров забивает гол в ворота Андрея Лунева в матче "Рубин" - "Зенит". Фото: Егор Алеев/ТАСС

5. В «Зените» не видно команды. Часть игроков, как Кузяев или Ракицкий, сражаются на поле. А другая половина игроков заканчивает матчи в чистых футболках. Это тоже отражение работы тренерского штаба.

Наверняка, у Сергея Семака есть, что сказать в ответ. И про сокращение бюджета и про трансферную политику клуба и много чего еще. Но как бы ни закончился этот чемпионат, какое бы место «Зенит» в нем ни занял, команде нужна большая перестройка. Но все идет к тому, что, если сине-бело-голубые не выдадут впечатляющую серию матчей, вряд ли этот капитальный ремонт доверят делать Сергею Семаку.