«Близнецы, блогеры и модели без силикона»: на новом «Дом-2» решили избавиться от взрослых тунеядцев

"Дом-2" вернется на телеэкраны.

Кастинг в новый «Дом-2» начали стремительно. Всех, кто обратился в кастинг-службу по телефону и в мессенджере WhatsAp уговаривают: «Участвуют сейчас только те, кто могут приехать 9 марта в обед. Это шанс!» Отбор как всегда субъективный – прежние кастинг-менеджеры «Дома-2» на свой вкус набирают героев из тех, кто подходит под новые требования. Критерии для героев в этот раз абсолютно другие – снимать ведь будут новое шоу.

Напомним, что последний выпуск «Дома-2» на ТНТ вышел в конце прошлого года. После 16 лет эфиров проект закрыли из-за нерентабельности. Производство телешоу обходилось слишком дорого – почти 400 человек команды, содержание героев и ведущих. А рейтинги постепенно снижались. Однако бренд пока еще народ помнит, а все права на «Дом-2» принадлежат каналу ТНТ. Поэтому узнаваемый бренд решили пристроить – искали онлайн площадки или телеканалы, которые потянут покупку готового шоу «Дом-2». Даже часть героев оставили жить на Поляне, чтобы быстро начать снимать проект для нового канала. Однако в прежнем виде «Дом-2» оказался никому не нужен – в феврале из домов на территории проекта выселили всех героев последнего созыва. Чтобы объявить кастинг по новым правилам.

Объявлен кастинг для желающих засветиться в "перерожденном" телешоу.

Мы позвонили в кастинг-службу, чтобы узнать кого набирают в новый «Дом-2». Как рассказали kp.ru шансы есть только у молодых: «Девушек берем только от 18 до 24 лет, молодых людей – от 18 до 25. Но важно, чтобы помимо желания найти отношения - были еще и амбиции, и умения что-то делать. Нужны творческие люди с амбициями. Чтобы умели, например, петь или что-то еще хорошо и интересно делать в творческом плане».

Всех желающих агитируют из Москвы и области приезжать 9 марта после обеда на просмотр. Люди нужны срочно. Экс-участница «Дома-2» Надежда Ермакова сообщила в социальных сетях, что новых звезд «Дома-2» будут делать из кандидатов целеустремленных: «В первую очередь ищу творческих людей, связанных с музыкой, близнецов или близняшек, или блогеров с ярко выраженной позицией по жизни, красивых моделей - но без силикона или накаченной внешности».

Ольга Бузова на съемках проекта.

Задача продюсеров избавить проект от прежней репутации – толпа бездельников-иждивенцев не занимается ничем полезным, раздражает народ и других героев, играет в любовь, совершенствует внешность, скандалит. Теперь герои должны быть позитивным примером для молодежи. Вот только вряд ли целеустремленная молодежь станет жить круглосуточно под камерами. У нормальных людей и жизнь должна быть нормальной. Поэтому в успех обновленного «Дома-2» мало кто верит. Прежние герои раздражали публику – тем и привлекали. А теперь что? Но всегда остается шанс, что «Дом-2» превратится в кузницу молодых талантов.

Пока идет кастинг, а затем пилотные выпуски будет утверждать руководство площадки, где планируется запуск. Дойдет ли дело до эфира – увидим к 17-му дню рождения «Дома-2» в начале мая. По неподтвержденной пока информации запуск планируется на канале «СТС Love».