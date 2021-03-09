"Верхнечонскнефтегаз" закачал в подземное хранилище в Иркутской области 2,5 млрд кубических метров попутного нефтяного газа

Компания «Верхнечонскнефтегаз», которая принадлежит «Роснефти», закачала в подземное газохранилище 2,5 млрд м3 попутного нефтяного газа (ПНГ) с начала его использования. Газовое хранилище было введено в эксплуатацию в 2019 году. «Дочка» нефтегазового гиганта разрабатывает Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение, одно из крупнейших в Восточной Сибири, которое расположено в Катангском районе Иркутской области.

Технология по закачке ПНГ в хранилище впервые в Восточной Сибири была применена на Верхнечонском нефтегазоконденсатном месторождении. Ее уникальность заключается в накоплении попутного газа во временном подземном хранилище для последующего рационального использования, а не для поддержания пластового давления. Технология позволила довести уровень утилизации ПНГ на Верхнечонском нефтегазоконденсатном месторождении до 97%, что является одним из лучших показателей в отрасли.

Развитие программы повышения рационального использования ПНГ снижает выбросы парниковых газов, а также улучшает экологическую обстановку в регионах добычи. Попутный газ, полученный в процессе добычи нефти на Верхнечонском месторождении, идет на технологические нужды промысла – для работы газотурбинной электростанции, а также является топливом для печей нагрева нефти и котельных. На Верхнечонском месторождении построены газокомпрессорная станция мощностью более 1 млрд м3 в год, нагнетательный газопровод протяженностью 41 км, а также шесть газонагнетательных скважины для закачки ПНГ. Площадь хранилища составляет 330 км2 или около четверти площади всего месторождения.