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Пел «Белые розы», а потом достал перцовый баллончик: в московском метро задержали хулигана в шляпе

Оскорбленному артисту грозит до пяти лет тюремного заключения
Алиса ТИТКОАлиса ТИТКО
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Песня "Белые розы" на весь вагон понравилась не всем. Конфликт разбирали сотрудники полиции.

Песня "Белые розы" на весь вагон понравилась не всем. Конфликт разбирали сотрудники полиции.

Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

В столичном метрополитене задержали 25-летнего жителя Подмосковья, который устроил потасовку на станции метро «Охотный ряд».

- Сотрудники отдела уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержали мужчину, подозреваемого в хулиганских действиях, – сообщила Екатерина Гузь, замначальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Драка из-за «Белых роз»

Вечером 20 февраля в вагоне на станции «Охотный ряд» Сокольнической линии завязался конфликт между двумя мужчинами. Один в черной шляпе пел в микрофон и поздравлял пассажиров с приближающимся 23 февраля, второй попросил прекратить «самодеятельность». В ответ на замечание 25-летний певец в присутствии пассажиров распылил обидчику в лицо содержимое газового баллончика.

- Он распылил газ, стало тяжело дышать. Потом поезд остановился, и они вышли на станции, стали драться. На певце было черное пальто, шляпа. У него был с собой чемодан, - рассказал очевидец.

Пассажиры сообщили сотрудникам метро, что человеку нужна помощь врачей. Незамедлительно прибыли медики. У 33-летнего пострадавшего пассажира был химический ожог век, а также гематомы головы и левой ноги. Мужчина из метро попал в больницу. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Нашли «артиста» по камерам

Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что с помощью камер видеонаблюдения им удалось вычислить сбежавшего хулигана. Им оказался житель Подмосковья, он живет в центре Москвы. По адресу фактического места проживания его и задержали.

- Я слушал музыку и поздравлял пассажиров с 23 февраля. Слушал песню «Белые розы», ко мне подошел мужчина и сказал выключить музыку или он мне сломает колонку. Я достал баллончик и пару раз его предупредил, но тот все равно мне это говорил. Я нажал один раз, попало в лицо. Я и сам стал кашлять, - рассказал задержанный Николай.

Свою версию произошедшего рассказал и пострадавший Дмитрий. Он говорит, что ехал в метро и читал книгу.

- На станции «Лубянка» вошел парень с переносной колонкой и что-то пел. Говорил, чтобы пассажиры вели себя повеселее. Лично мне он мешал читать, - рассказал Дмитрий.

Теперь «артисту» грозит штраф от 300 тысяч рублей или до пяти лет тюремного заключения. Его уже арестовали.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство». Суд уже вынес в отношении подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста, - рассказали в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

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