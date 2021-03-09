Мишустин упростил досрочный выход на пенсию врачам и учителям

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее варианты выхода на пенсию для учителей, врачей, летчиков, пожарных, спасателей и представителей ряда других профессий. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее варианты выхода на пенсию для учителей, врачей, летчиков, пожарных, спасателей и представителей ряда других профессий. Об этом во вторник сообщила пресс-служба кабмина.

По новым правилам в стаж работы, дающей право на досрочную пенсию, будут засчитывать периоды обучения и дополнительного профессионального образования. Главное условие: в это время за сотрудниками должны быть сохранены рабочие места и зарплата, а работодатели должны отчислять за них взносы на обязательное пенсионное страхование.

Новый порядок распространяется на все категории работников, которые имеют право на досрочную пенсию по старости. Но, как отметили в правительстве, это особенно актуально для тех, чья профессия требует постоянного повышения квалификации.

- В первую очередь это работники сферы образования и здравоохранения. Раньше в их стаже засчитывалось только время нахождения на работе, периоды временной нетрудоспособности, ежегодные и дополнительные оплачиваемые отпуска, периоды перевода беременной женщины на работу, исключающую воздействие вредных факторов, - говорится в документе.

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