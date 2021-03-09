Байден выгнал из Белого дома свою собаку за то, что она укусила охранника

Немецкая овчарка Джо Байдена оказалась слишком агрессивной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пару месяцев назад вся Америка умилялась истории немецкой овчарки по кличке Мейджор. Пес жил в приюте, пока его не взял себе простой американский пенсионер Джо Байден. За три года, что Мейджор жил у Байденов, его хозяин успел выиграть президентские выборы и переехать в Белый дом.

Мейджор стал первой собакой из приюта, которая поселилась в президентских хоромах. Для него даже провели специальную – пусть и неофициальную – инаугурацию, то есть церемонию вступления в должность.

Только вот сам Мейджор к новому статусу не привык и вел себя без всякого почтения к окружающим. Еще до выборов он во время прогулки сбил с ног Джо Байдена. Кандидат в президенты повредил ногу – тот случай подлил масла в огонь разговорам о здоровье 78-летнего политика. А став «первым хвостом» США, Мейджор умудрился покусать своих же – сотрудника Секретной службы, которая отвечает за охрану президента и Белого дома. Вроде и жизнь у него не собачья, а вот все ж таки не удержался и попробовал секретного агента на прочность.

Пару месяцев назад вся Америка умилялась истории немецкой овчарки по кличке Мейджор. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Никаких официальных заявлений по этому поводу не последовало. Как сообщает телеканал CNN, в администрации президента произошел некий «инцидент с укусом», как мило обозвали данное происшествие. Впрочем, всегда есть вероятность, что бдительный пес обезвредил вражеского шпиона, проникшего в святая святых. А не раскрывают это, чтобы не бросать тень на Секретную службу.

Как бы там ни было, только Мейджору теперь дорога Белый дом заказана. Конечно, на улицу его никто не выставил – пса сослали в Делавер, родной штат Байдена, где он будет жить в его старом доме. «За компанию» досталось и второй президентской собаке Чэмпу, он тоже отправился в холодный Делавер. Одно хорошо, в позапрошлом году в этом штате официально запретили усыплять домашних животных.

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