В электронные трудовые книжки добавят стаж на предыдущих местах работы

Для того, чтобы внести данные о трудовой деятельности до 2020 года в электронную трудовую, граждане должны будут лично обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда и предоставить соответствующие сведения. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Важная информация для тех, кто пользуется электронными трудовыми книжками или раздумывает не перейти ли ему на такой формат. С 7 марта 2021 года в нее можно будет вносить данные о стаже и должностях, которые занимал человек до 1 января 2020 года.

- Сведения о приеме на работу, занимаемых должностях, переводах, стаже вписывались и ранее, но это касалось только тех событий, которые произошли после 1 января 2020 года, - уточнили «КП» в Минтруда. - А принципиальная новизна изменения в том, что теперь в электронную трудовую можно включить и данные произошедшие до этой даты.

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ

Для того, чтобы внести данные о трудовой деятельности до 2020 года в электронную трудовую, граждане должны будут лично обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда и предоставить соответствующие сведения. В формате онлайн эта услуга пока не предоставляется.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ВКЛЮЧИТЬ В ЭЛЕКТРОННУЮ ТРУДОВУЮ

Однако не все привычные для традиционной бумажной трудовой книжки сведения можно будет включить в электронный вариант. Например, данные о награждениях. Их нет ни в прежнем варианте, ни в новом.

Это связано с тем, что в электронную трудовую вносится пока только та информация, которая имеет значение для начисления пенсии, пояснили в Минтруда. Да, некоторые награды, в частности, государственные, становятся основанием для присвоения человеку звания «Ветеран труда» и последующих выплат. Но когда решается вопрос о присвоении звания и выдаче удостоверения ветерана, то приоритетным документом является не трудовая книжка со строкой о награждении, а именно первоисточник — сам документ о награждении. Это, например, может быть удостоверение о государственной награде Российской Федерации. А если такого документа нет, то только на основании записи в трудовой книжке звание ветерана автоматически не присваивается. Так что отсутствие записи в электронной трудовой книжке о наградах и поощрениях ни на что не влияет, пояснили трудовики.

НАГРАДА ЗА ТРУД — УЖЕ НЕ АКТУАЛЬНО?

Поэтому, кстати, и в новом варианте бумажной трудовой книжки (проект соответствующего ведомственного приказа уже готов, но сам приказ еще не подписан, уточнили «КП» в Минтруде) больше страниц отведено для записей о занимаемых должностях и о перемещениях по работе, а в разделе о наградах и поощрениях число страниц уменьшилось, поскольку практически все поощрения свелись к денежным выплатам. Если человек хочет показать новому работодателю свои достижения, он может продемонстрировать разные дипломы и почетные грамоты, которые получал на прежней работе, запись в трудовой для этого не обязательна.

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