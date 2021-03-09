К 60-летию полета «Востока-1» «Комсомолка» выпускает уникальную книгу о Юрие Гагарине

В юбилей первого пилотируемого космического полёта в Издательском доме "Комсомольская правда" выходит книжная новинка.

Сегодня, в день рождения Юрия Алексеевича Гагарина (ему бы исполнилось в этом году 87 лет) самое время анонсировать уникальную книжку, которую «Комсомолка» выпускает к 60-летию первого полета в космос. Напомню на всякий случай: 12 апреля у нас юбилей одного из главных событий 20 века.

Чем интересна и необычна эта книга? Это рассказ – настроение, рассказ – эмоция. Наша книга, скорее, про то, как внутреннее рос Юрий Гагарин, как воспринимали его люди, каким он остался в памяти народной.

Это удивительная история, когда совпало во времени и пространстве столько в редких, неожиданных факторов. И то, что во главе космической отрасли оказался гениальный Сергей Павлович Королев, умевший заглянуть очень далеко, за линию горизонта и понимавший как туда, за эту линию дойти и долететь. И то, что ему удалось собрать потрясающую, как сейчас бы сказали, безбашенную команду инженеров, которые сделали то, что, казалось, сделать невозможно.

Посудите сами: через 16 лет (шестнадцать лет!) после разрушительной войны СССР запустил на околоземную орбиту корабль с космонавтом! Американцы, которые вывезли все архивы ракетной программы гитлеровской Германии и вдобавок главного человека в этой программе Вернера фон Брауна, первый раунд космического состязания проиграли вчистую. И то, что среди двадцати отобранных в первый отряд космонавтов молодых летчиков оказался паренек из-под Смоленска Юрий Гагарин. Я успел познакомиться и взять интервью со многими великими людьми из первого отряда. Но Гагарин, судя даже по их рассказам, был особенным, выделялся. Не только улыбкой. У него был природный дар общения и невероятный потенциал для внутреннего развития.

Простой сельский мальчик. Не сильно образованный (да, университетов ваших не кончал). Веселый, озорной. Но какой фантастический масштаб личности! Он образовывался, что называется, на ходу. Преодолевая, быть может, не меньшие препятствия, чем земное притяжение во время старта ракеты.

Первого космонавта любили на мероприятиях «заправлять» - так пишет помощник главкома ВВС по космосу генерал Каманин. Первого космонавта пытались втиснуть в рамки протоколов, превратить в говорящую агитку социалистического строя. Очень легко и выгодно было стать штатным выступальщиком, завсегдатаем президиумов. А он закончил академию имени Жуковского. Стал заместителем начальника Центра подготовки космонавтов. Восстанавливал форму и готовился к новому полету. При этом за несколько лет вырос во вдумчивого, ответственного, авторитетного руководителя. Уверен, если бы не трагическая гибель в авиакатастрофе в 1968-м году, Гагарин бы скоро стал лидером космической отрасли, возможно, заменил бы Королева. Из первого отряда космонавтов ни у кого не было такого потенциала руководителя. Разве что Герман Степанович Титов дорос до первого заместителя начальника Центра по управлению космическими аппаратами военного назначения Управления начальника космических средств Министерства обороны СССР.

В аннотации к нашей книжке на книжном сайте написано, что автор ее - я. Это не совсем так. Правильно сказано на последней обложке книги – составитель.

В книге «Юрий Гагарин. Первый человек в космосе. Как это было» собраны публикации про Юрия Алексеевича, которые выходили в «Комсомолке» в течение шестидесяти лет. И знаменитый первый репортаж Ольги Апенченко и Василия Пескова из квартиры Гагарина в то время, как его корабль «Восток-1» только-только приземлялся. И рассказ Василий Пескова и Павла Барашева из самолета, который вез космонавта из Куйбышева в Москву на торжественную встречу. И заметки многолетнего научного журналиста «КП» Леонида Репина. И интервью, которое дал Гагарин Ярославу Голованову незадолго до гибели. А есть и специально написанный Владимиром Губаревым для книги очерк о тревожных апрельских днях 1961-го года, когда шла подготовка к полету.

Обложка книги «Юрий Гагарин. Первый человек в космосе. Как это было»

А еще – что тоже очень ценно – есть воспоминания самых разных людей о встречах с первым космонавтом. В течение двадцати лет я с помощью региональных редакций «Комсомолки» собирал рассказы про Юрия Алексеевича. Нам писали и бывшие соседи семьи Гагариных, и дипломаты, принимавшие космонавта в его заграничных поездках, и однокашники, и родственники космических инженеров. Присылали фотографии из своих архивов. Далеко не всегда эти рассказы совпадали с официальной биографией Юрия Алексеевича. Но они, на мой взгляд, не менее важны сегодня – для того, чтобы понимать каким Гагарин остался в памяти народа, в сердцах обычных людей.

Третья часть книги посвящена детальнейшему разбору причин катастрофы самолета МиГ-15 УТИ, в которой погибли Юрий Гагарин и Владимир Серегин. В ней приведены свидетельства последнего оставшегося в живых в 2010-х годах члена правительственной комиссии по расследованию причин авиакатастрофы Арсения Дмитриевича Миронова.

В книге много редких фотографий космонавта, есть репортаж из НПП «Звезда», где сегодня хранится полетный скафандр Гагарина, опубликованы важные схемы и графики, переговоры Юрия Алексеевича с Центром управления во время витка «Востока-1» над Землей и во время краткого полета МиГ-15 УТИ.

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