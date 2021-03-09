Нефть снова по 70 долларов: Что это значит для наших кошельков

К весне цена "черного золота" выросла до 70 долларов/баррель. Фото: Shutterstock

В российском Минфине теперь почти каждый день праздник. Доходы федерального бюджета, почти на 40% зависящего от нефти, с каждым месяцем все больше. Баррель уже достиг 70 долларов. Такой цены мы не видели с апреля 2019 года. Если стоимость «черного золота» останется на том же уровне, у нас даже дефицита не будет. Но радоваться пока рано. Для начала давайте разберемся, почему нефть дорожает, а уже потом – как это отразится на нашей экономике и наших кошельках.

ПОЧЕМУ ОНА РАСТЕТ

На это как всегда есть несколько объективных причин.

1. Спрос превышает предложение

Как ни парадоксально, но это так. Экспортеры нефти так закрутили вентиль в прошлом году, что нынешнего производства уже не хватает, чтобы покрыть все потребности. Даже несмотря на локдауны в некоторых развитых странах. Запасы в нефтехранилищах постепенно уменьшаются. Покупатели спешат заключить контракты по нынешним ценам, чтобы не переплатить в будущем, если цены вырастет. Дополнительный импульс для роста придало недавнее решение картеля ОПЕК+. Экспортеры решили, что пока не время увеличивать производство, сокращенное год назад на 20%, и спровоцировали резкий рост стоимости нефти.

2. Спекуляции

Не секрет, что реальный нефтяной рынок меньше виртуального. То есть, большинство биржевых игроков не планируют реально покупать бочки с черной жидкостью. Они лишь пытаются угадать, куда двинется цена, чтобы заработать на этом. Отсюда простой вывод. Биржевым игрокам не интересно, когда цена стоит на одном месте. Она должна либо падать, либо расти. И желательно посильнее. Тогда на этом получится побольше заработать. Ровно год назад все играли на понижение. Теперь вектор поменялся. Цену разгоняют до максимума. Благо, поводов для этого достаточно.

Биржевым игрокам не интересно, когда цена нефти стоит на одном месте. Она должна либо падать, либо расти. Фото: REUTERS

3. Ситуация на Ближнем Востоке

Любой конфликт в нефтеносных районах тут же отражается на нефтяных ценах. В этом случае инвесторы всегда опасаются, что пострадают производственные мощности. И это сильно снизит предложение нефти на глобальном рынке. К примеру, на выходных повстанцы-хусситы со стороны Йемена атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии с помощью беспилотников. Атаку удалось отбить. Но это сильно встревожило инвесторов. Ведь нападали йеменцы на порт, через который проходит 90% поставок саудовской нефти.

- Последняя атака крупнейшего нефтяного порта страны Рас-Таннура не повлекла за собой значимого ущерба, но в моменте котировки нефти марки Brent поднимались выше отметки $71 за баррель. В случае дальнейшей эскалации напряженности в регионе нельзя исключать увеличения геополитической премии в нефтяных ценах, - считает Анна Зайцева, ведущий аналитик отдела макроэкономического анализа ГК «Финам».

4. Слабость доллара

Есть такая связь. Чем дороже доллар по отношению к другим мировым валютам, тем дешевле все сырьевые активы. И наоборот. Сейчас доллар относительно дешевый. К примеру, за один евро дают 1,2 доллара, хотя еще год назад это соотношение было другим – примерно 1,05 доллара за один евро. По сути, доллар немного девальвировался по отношению к другим крепким мировым валютам и главным сырьевым товарам – в том числе нефти. А связано это с масштабной программой финансовой помощи, которую в прошлом году запустил Федрезерв США. И останавливаться он пока не собирается. В ближайшее время Штаты напечатают еще два триллиона долларов.

Последствия атаки на НПЗ в Абкайке, Саудовская Аравия. Фото: EAST NEWS

- Принятие в США нового пакета стимулов в размере $1,9 трлн должно поддержать производственную и потребительскую активность в Штатах, что в свою очередь благоприятным образом скажется на спросе на «черное золото», - считает Анна Зайцева.

ГРАФИКА

Как менялась цена на нефть в последний год

Как менялась цена на нефть в последний год

* По данным на конец первой декады каждого месяца.

Источник – Finam.ru.

ЧТО ДОРОГАЯ НЕФТЬ ОЗНАЧАЕТ ДЛЯ НАС

Конечно, на сырьевом рынке все еще может поменяться. Настроения инвесторов непредсказуемы. Но если позитивная тенденция сохранится, то России это на руку. Вот что конкретно мы можем получить от дорогой нефти.

1. Больше доходов бюджета

Да, мы сократили добычу нефти на 20%. И если раньше бюджет сводился без дефицита при стоимости в 43 доллара, то теперь – при 55 долларах. Но это грубый расчет. Правительство запустило множество дополнительных социальных программ. На них тоже нужны деньги. Поэтому сейчас баланс получится найти при 60 – 65 долларах за баррель. Но это все равно меньше нынешней стоимости «черного золота». Так что, вполне возможно, этот год получится свести даже с профицитом. По крайней мере, Минфин уже начал закупать валюту для Фонда национального благосостояния, то есть пополнять частично потраченные в пандемию запасы. Это хороший знак.

- России дополнительно возрастающая добыча вкупе с высокими ценами на нефть поможет сократить дефицит бюджета на 2021 год, что вполне можно расценивать как положительную новость для российской экономики. Но стоит учитывать, что рост цен на нефть может подтолкнуть сланцевых производителей в США (которые не связаны сделкой ОПЕК+) к увеличению добычи, что частично нивелирует усилия ОПЕК+ по балансировке рынка, - считает Андрей Маслов, аналитик «Финама».

2. Меньше госдолг

В прошлом году российский Минфин стал активно занимать деньги за рубежом. Это было нужно, чтобы погасить растущий дефицит казны. На этот год были тоже запланированы крупные заимствования. Но теперь потребность в них не такая высокая. Как недавно заявил глава Минфина Антон Силуанов, внешний госдолг будут повышать не так активно. Это позволит оставить его в пределах 20% ВВП (меньше $0,3 трлн). Для сравнения, в Штатах он уже превышает 135% ВВП и достигает 27 триллионов долларов.

3. Больше социальных программ

Позитивная ситуация на сырьевых рынках влияет и на принятие решений властями. Если в правительстве понимают, что денег в казне хватает, тогда они с большей вероятностью смогут принимать дополнительные социальные программы. Обещанных народу реформ накопилось прилично. К примеру, на возвращение индексации работающим пенсионерам требуется от 100 до 400 млрд рублей в год. На введение продуктовых сертификатов – от 100 до 300 млрд.

4. Крепче рубль

Конечно, Минфин будет всячески сдерживать этот процесс. И уже делает это, закупаю валюту в ФНБ. Ведь с точки зрения глобальной конкурентоспособности нам выгоднее, чтобы отечественная валюта была дешевой. Но заморозить курс ведомство все равно не может. Поэтому, если нефть будет дорожать, то и рубль будет крепчать. Для сравнения, год назад при той же самой стоимости в 70 долларов за баррель американская валюта стоила значительно меньше – 61 – 65 рублей. Сейчас – на 10 рублей (то есть на 15%) больше. Если нефть останется в районе 70 долларов или даже пойдет выше, то наша валюта точно немного укрепится.

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