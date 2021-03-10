Это вам за королардского жука: Американские озера отравляют мидии из России

Прилетело нам, откуда не ждали. И новых американских санкций за это не избежать. Даже не просто санкций, а новой санкционной эпохи.

Британский таблоид Daily Mail, ссылаясь на американских экологов, выдал сенсацию с предсказуемыми и не совсем политическими последствиями: цветение водорослей в Великих озерах, которое приводит к загрязнению воды и гибели рыбы, вызывают инвазивные (то есть несущие заразу) двустворчатые моллюски, завезенные туда с юга России и с Украины.

Зловредные мидии видов Dreissena rostriformis и Dreissena polymorpha попали в США на судах еще в 80-х годах прошлого века. Ущерб, нанесенный ими, по оценкам американской Геологической службы - 500 миллионов долларов в год. И уничтожить по-хозяйски обжившие Великие озера популяции моллюсков из СССР безопасным для экологии способом просто невозможно.

Ну разве это не достойно новых санкций против России? Госдеп США уже терялся в догадках, за что еще наказать Москву. За «аннексию» наказывали, за «агрессивность» и даже «вызывающее поведение» по отношению к соседям тоже, «за Навального» и за пренебрежение к западным требованиям освободить этого узника только что получили. И тут - царский подарок от экологов: засланные еще при советской власти и ведущие свое черное дело мидии. Прикинем, полмиллиарда долларов ущерба только в год, а с тех пор по крайней мере лет 35 миновало. То есть наши мидии нагадили в Америке по крайней мере на 16-17 миллиардов долларов!

Как говорится, санкции в студию! Разве сможем мы отвертеться от нанесенного еще советскими мидиями ущерба, если Россия - правопреемница СССР? На постсоветском пространстве есть несколько стран, где одним из любимых занятий национальных политиков стал подсчет «ущерба», нанесенного им в годы «советской оккупации». Впереди идут Латвия, Эстония и Литва, за ними подтягиваются Украина с Грузией. А теперь к этим виртуозам присоединятся еще и Штаты?

Правда, есть один вариант ответа. А не выкатить ли нам встречные претензии американцам? Про колорадского жука и напоминать никому не надо - вот уж нагадил он у нас так нагадил, куда до него уличенным мидиям. Посмотрим, что там еще из Северной Америке нам понавезли.

Амброзия, род тамошних трав, распространившийся по югу России. «Сенная лихорадка» - это от ее пыльцы. В сезон цветения амброзии от аллергии страдают до 40% местного населения. Экономические последствия - просто катастрофа.

А клен ясенелистный (он же - американский)! Завезен в Россию в конце XVIII века и стремительно расселился по всей ее территории. Ботаники называют его «кленом-убийцей», потому как американский гость - один из самых агрессивных древесных сорняков.

Будем считать, почем страдания российского народа от колорада и других его сородичей?

Но есть и совершенно неожиданный вариант «монетизации» замеченных во вредительстве американцам моллюсков. Откуда они? Из России и с Украины, утверждают экологи из США. Значит, эти две страны совместно нанесли урон третьей. И, если дойдет дело до возмещения убытков, то, по-справедливости, - пополам. То есть, чтобы Киеву со своим нынешним патроном уладить конфликт из-за мидий, придется выплатить Вашингтону 8-9 миллиардов долларов. А это, как ясно всем, будет означать окончательный экономический крах «незалежной». Причем смертельный удар будет нанесен главным покровителем.

Ну а если украинцам простят «грехи» моллюсков, то с какой стати с нас за них спрашивать?

Приятно, что благодаря американским экологам у России с Украиной появилось хоть что-то общее.