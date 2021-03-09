От любви до ненависти: как в мире отреагировали на интервью принца Гарри и Меган Маркл

Только в США двухчасовое телеинтервью герцога и герцогини Сассекских посмотрели более 100 млн. зрителей Фото: REUTERS

Первое интервью, которое дали британский принц Гарри и его жена Меган Маркл, после того, как они оставили Великобританию и переселились в США, обсуждают теперь во всем мире.

Только в США двухчасовое телеинтервью герцога и герцогини Сассекских посмотрели более 100 млн. зрителей, в Великобритании – более 17 млн.

Гарри и Меган наговорили всякого: безразличие к ним и их ребенку со стороны ближайших родственников принца, намеки на системный расизм в Букингемском дворце, провокации по отношению к простолюдинке Меган и незримое присутствие надо всем этим духа покойной принцессы Дианы.

За обилием скандальных откровений никто не обсуждает примерный гонорар звездной четы: по некоторым данным, он составил $9 миллионов.

Равно как никто не обсуждает откровенные глупости, выданные на гора титулованными особами. Ах, никто не приставил к Меган Маркл мажордома, дабы та разучила слова британского гимна, и бедняжке Меган приходилось по ночам искать слова и ноты в Интернете. Ах, королевская охрана отказалась предоставлять соответствующие услуги ее сыну Арчи. Но никто в Букингемском дворце не запрещал паре нанимать частных охранников. Ах, принц Гарри смог осуществить переезд в США исключительно на средства, которые оставила ему покойная мать. Вот тебе и 36-летний глава семейства, не заработавший в своей жизни ни пенни. И вообще, как выяснилось, Меган Маркл оказала британской королевской семье огромную услугу – оставила свою актерскую карьеру ради замужества. Только ни в Британии, ни в США никто не может назвать хотя бы одного фильма, в котором снялась актриса по фамилии Маркл.

Но, как известно, слово – не воробей, и сказанное Гарри и Меган на все лады обсуждают даже на государственных уровнях. Молчит только Букингемский дворец. Хотя за день до выхода интервью в эфир королева Елизавета II в своем аудиообращении к нации по случаю Дня Содружества подчеркнула важность единства и семьи. Все уверены, что это были и намек, и пожелание блудному внуку.

Задававшая Гарри и Меган вопросы телеведущая Опра Уинфри – родом не из дворян. Возможно, именно по этой причине она в своих книгах и многочисленных интервью всегда подчеркивает свои знакомства с сильными мира сего. Среди ее друзей – и члены британской королевской семьи. Перепугавшись отлучения от монарших милостей в свете обвинений, прозвучавшим в адрес династии Виндзоров, Уинфри выступила с комментариями, согласно которым озвученные Гарри и Меган обвинения в расизме «не имели отношения непосредственно к Елизавете II и ее мужу принцу Филиппу».

Американский Белый дом отказался от комментариев интервью ни от имени президента Байдена, от имени еще кого-либо. Пресс-секретарь президента Дженнифер Псаки сообщила, что Вашингтон и Лондон поддерживают крепкие отношения и особенное партнерство и рассчитывают на продолжение сотрудничества по ряду вопросов, а Гарри и Меган считает неофициальными персонами.

Но опосредованная поддержки из кругов, близких к администрации президента США, все-таки поступила: племянница вице-президента США Камалы Харрис, Мина Харрис написала в своем Твиттере: «Я стою горой за вас!».

В поддержку Меган Маркл выступила и американская теннисистка Серена Уильямс: «Меган – мой бескорыстный друг, она живет своей жизнью и показывает пример сочувствия и сострадания. Она каждый день учит меня, что значит быть по-настоящему благородным. Ее слова иллюстрируют боль и жестокость, которые она пережила».

Витиевато прокомментировала увиденное бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, сказавшая, что интервью было «душераздирающим». По словам Клинтон, «все должны предоставлять больше возможностей для молодежи, особенно для молодых женщин, которых нельзя заставлять принимать форму, более неактуальную ни для них, ни для общества».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова особо отметила, что интервью стало еще одним подтверждением сговора верхушки британского общества с местной прессой, которая манипулирует общественным мнением. И тут уже неважно, что происходит в реальности, главное, что об скажут думать людям. «Любую тему британская медиаиндустрия с подачи властьимущих может представить с точностью до наоборот. Мы это проходили не один раз на примерах историй Литвиненко, Березовского, Скрипалей, «Белых касок» и т.п.» - отметила Захарова, заключив: «Это не скандал. Это обрушение декораций».

В самой Великобритании интервью негативно восприняли почти половина его посмотревших.

Эксперт по королевской семье Пенни Джуниор заявил, что увиденное – атака на весь институт королевской семьи. «Это семья Гарри, его плоть и кровь, а он кинул в родительский дом гранату», - сказал он.

Известный британский телеведущий Пирс Морган был еще резче: «Тошнотворное двухчасовое выступление Меган и Гарри были позорной и циничной пропагандой, направленной на то, чтобы нанести ущерб королеве, пока ее муж лежит в больнице, и разрушить монархию».

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон был краток: «Когда дело доходит до королевской семьи, премьер-министры не должны ничего говорить».

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